Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці

За зменшення штрафів порушникам виступають лише сім відсотків українців

Є бездоганними водіями авто чи вкрай рідко порушують Правила дорожнього руху лише вісім відсотків українців, тому самі громадяни вважають, що влада мусить посили покарання за порушення ПДР.

Такими є результати свіжого соціологічного опитування, проведеного компанією Active Group.

На запитання "Чи часто водії порушують правила дорожнього руху в Україні?" наші громадяни чесно зізналися:

дуже часто — 43,5%;

час від часу — 44,3%;

дуже рідко — 6,3%;

практично ніколи — 1,8%;

важко відповісти — 4,2%.

На запитання анкети "Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?" самокритично заявили, що

потрібно значно збільшувати 37,8 відсотка опитаних;

потрібно трохи збільшувати — 19,9%;

потрібно залишити як є — 24,7%;

потрібно зменшувати — 7,1%;

вагалися з відповіддю 10,4%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних — 18 лютого 2023.

Нагадаємо, народні обранці, котрі мають ухвалити рішення про підвищення штрафів щодо порушників, самі не є бездоганними участниками дорожнього руху.

Так, після року розслідувань у справі про ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна знайшли винних. Попри факти, які вказували на безпосередню участь "слуги народу" в аварії, мізерний штраф у 850 гривень отримав чоловік, який їхав в одному автомобілі з Трухіним і взяв на себе провину.