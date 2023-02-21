Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці
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За зменшення штрафів порушникам виступають лише сім відсотків українців
Є бездоганними водіями авто чи вкрай рідко порушують Правила дорожнього руху лише вісім відсотків українців, тому самі громадяни вважають, що влада мусить посили покарання за порушення ПДР.
Такими є результати свіжого соціологічного опитування, проведеного компанією Active Group.
На запитання "Чи часто водії порушують правила дорожнього руху в Україні?" наші громадяни чесно зізналися:
- дуже часто — 43,5%;
- час від часу — 44,3%;
- дуже рідко — 6,3%;
- практично ніколи — 1,8%;
- важко відповісти — 4,2%.
На запитання анкети "Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?" самокритично заявили, що
- потрібно значно збільшувати 37,8 відсотка опитаних;
- потрібно трохи збільшувати — 19,9%;
- потрібно залишити як є — 24,7%;
- потрібно зменшувати — 7,1%;
- вагалися з відповіддю 10,4%.
Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.
Дослідження здійснено компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних — 18 лютого 2023.
Нагадаємо, народні обранці, котрі мають ухвалити рішення про підвищення штрафів щодо порушників, самі не є бездоганними участниками дорожнього руху.
Так, після року розслідувань у справі про ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна знайшли винних. Попри факти, які вказували на безпосередню участь "слуги народу" в аварії, мізерний штраф у 850 гривень отримав чоловік, який їхав в одному автомобілі з Трухіним і взяв на себе провину.