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Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці

Автор
Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
ukrinform.ru

За зменшення штрафів порушникам виступають лише сім відсотків українців

Є бездоганними водіями авто чи вкрай рідко порушують Правила дорожнього руху лише вісім відсотків українців, тому самі громадяни вважають, що влада мусить посили покарання за порушення ПДР.

Такими є результати свіжого соціологічного опитування, проведеного компанією Active Group.

На запитання "Чи часто водії порушують правила дорожнього руху в Україні?" наші громадяни чесно зізналися:

  • дуже часто — 43,5%;
  • час від часу — 44,3%;
  • дуже рідко — 6,3%;
  • практично ніколи — 1,8%;
  • важко відповісти — 4,2%.

На запитання анкети "Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?" самокритично заявили, що

  • потрібно значно збільшувати 37,8 відсотка опитаних;
  • потрібно трохи збільшувати — 19,9%;
  • потрібно залишити як є — 24,7%;
  • потрібно зменшувати — 7,1%;
  • вагалися з відповіддю 10,4%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних — 18 лютого 2023.

Нагадаємо, народні обранці, котрі мають ухвалити рішення про підвищення штрафів щодо порушників, самі не є бездоганними участниками дорожнього руху.

Так, після року розслідувань у справі про ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна знайшли винних. Попри факти, які вказували на безпосередню участь "слуги народу" в аварії, мізерний штраф у 850 гривень отримав чоловік, який їхав в одному автомобілі з Трухіним і взяв на себе провину.

Теги:
#Штрафи #ПДР #Опитування #Покарання #Соціологія #Active Group