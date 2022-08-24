Рада хоче запровадити нові штрафи для водіїв: що відомо

Деякі стягнення можуть збільшитись у рази

Українських автолюбителів незабаром може чекати черговий сюрприз, підготовлений владою. В надії скоротити кількість "гонщиків" на дорогах нашої країни у Раді готують законопроєкт про чергове підвищення штрафів за швидку їзду. Зазначимо, що документ має намір переглянути розмір стягнення щодо перевищення швидкості, а також створення аварійних ситуацій для учасників дорожнього руху.

Більше подробиць повідомив "24 канал", посилаючись на слова автоюриста Богдана Глядика. Фахівець наголосив, що збільшення окремих штрафів буде радикальним, адже недбайливих водіїв вирішили таки конкретно "карати гривнею".

Так, наприклад, перевищення визначатимуть завдяки системі автофіксацій, а також виходячи з дозволеної на конкретній ділянці дороги швидкості. Таким чином, можна очікувати, що зміняться стягнення за перевищення швидкості:

на 80 км/год і більше — до 3400 грн;

— до 3400 грн; на 110 км/год і більше — 4250 грн;

— 4250 грн; на 50 км/год у разі, якщо створюється аварійна ситуація — 5100 грн.

Частину вже чинних штрафів планують не чіпати. Таким чином, за перевищення швидкості на 20 км/год штраф випишуть на 340 грн, а за перевищення на 50 км/год – 1700 грн. Зазначимо, що якщо штраф сплатити протягом 10 днів після отримання повідомлення про його наявність, сума стягнення зменшиться вдвічі.

Також нагадаємо, що винним у перевищенні швидкості, яке зафіксувала камера, вважається власник автомобіля, а не водій. Тому штраф прийде на ім’я, яке вказано під час реєстрації транспортного засобу.

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