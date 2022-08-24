Рада хочет ввести новые штрафы для водителей: что известно

Некоторые взыскания могут увеличиться в разы

Украинских автолюбителей вскоре может ожидать очередной сюрприз, подготовленный властями. В надежде сократить количество "гонщиков" на дорогах нашей страны в Раде готовят законопроект об очередном повышении штрафов за быструю езду. Отметим, что документ собирается пересмотреть размер взыскания насчет превышения скорости, а также создания аварийных ситуаций для участников дорожного движения.

Больше подробностей сообщил "24 канал", ссылаясь на слова автоюриста Богдана Глядика. Специалист подчеркнул, что увеличение отдельных штрафов будет радикальным, ведь нерадивых водителей решили таки конкретно "наказывать гривной".

Так, к примеру, превышение будут определять благодаря системе автофиксаций, а также исходя из разрешенной на конкретном участке дороги скорости. Таким образом можно ожидать, что изменятся взыскания за превышение скорости:

на 80 км/час и больше — до 3400 грн;

— до 3400 грн; на 110 км/час и больше — 4250 грн;

— 4250 грн; на 50 км/час в случае, если создается аварийная ситуация — 5100 грн.

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Часть уже действующих штрафов планируют не трогать. Таким образом, за превышение скорости на 20 км/час штраф выпишут на 340 грн, а за превышение на 50 км/час – 1700 грн. Отметим, что если штраф оплатить в течении 10 дней после получения сообщения об его наличии, сумма взыскания уменьшится вдвое.

Также напомним, что виноватым в превышении скорости, которое зафиксировала камера, считается владелец автомобиля, а не водитель. Поэтому штраф придет на имя, которое указано при регистрации транспортного средства.

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