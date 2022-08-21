Как продлить жизнь автомобилю: 8 советов начинающим водителям

Как продлить жизнь автомобилю

Начинающие водители часто допускают ошибки, которые могут ухудшить состояние их автомобиля, что в свою очередь ведет к дополнительным тратам. Ранее мы писали о советах, которые не принесут никакой пользы машине, а теперь настал черед действительно полезных моментов.

Как говорится в материале uamotors, есть ряд советов, которые помогут начинающим автолюбителям продлить срок эксплуатации их автомобиля и избавят от необходимости тратиться на ремонт.

Советы для летнего периода

Садясь за руль в жаркую погоду стоит убедиться, что в бензобаке достаточно топлива. В противном случае есть риски того, что бензонасос выйдет из строя.

Кроме того, летом стоит обратить особое внимание на подбор жидкости для омывания стекол. Водопроводная вода может образовывать накипь, потому стоит отдать предпочтение дистиллированной воде.

Забудьте о брезенте, хоть это и кажется хорошей идеей для защиты автомобиля, однако в составе ткани есть химикаты, которые вперемешку с влагой могут повредить краску и привести к тому, что она начнет откалываться большими кусками.

Уплотнители на окнах и дверях имеют свойство трескаться, а чтобы этого не произошло их стоит регулярно смазывать силиконовым маслом.

Советы для зимнего периода

Мыть машину на морозе не самая лучшая идея, так как это чревато повреждениями краски. Если же вы отвезли машину в мойку, то убедитесь, что процесс проходит в отапливаемом боксе, а после процедуры машине дадут просохнуть не менее двух часов.

При поездке за город зимой стоит взять с собой противоскользящие цепи. Они наиболее надежны при сложных условиях на дороге и позволят двигаться со скоростью до 80 километров в час.

Если надо попасть в автомобиль в экстренной ситуации, то стоит запастись заранее WD-40, перчатками, ключом и чем-то для разогревания замка автомобиля. Этот набор стоит хранить под рукой, но не в самом автомобиле, поскольку если в нужный момент он окажется в салоне, то толку от него не будет никакого.

Также не стоит снимать стеклоочистители с окна, пока они примерзли, иначе есть риски повредить щетку.

Напомним, ранее "Телеграф" давал советы начинающим водителям о том, как легко припарковать автомобиль, особенно если на стоянке немного места.