Автомобильные мифы: 8 ложных утверждений, которые не принесут пользы ни вам, ни вашей машине

Некоторые из этих мифов когда-то были правдой, но время не стоит на месте – пора отказаться от старых убеждений, чтобы, например, сэкономить

Вокруг того, что можно, а что нельзя делать с автомобилем, чтобы продлить срок его службы, существует немало мифов. Немало копий было сломано вокруг того, как и когда, скажем, измерять давление в колесах. И по многим вопросам действительно могут быть разные мнения, ведь многое зависит и от условий эксплуатации транспортного средства, и от манеры вождения. Но существуют мифы, которые действительно являются не более, чем мифами. Их собрал и развенчал автоблог Your Mechanic.

Масло нужно менять каждые 5 000 километров

Это правило было актуально несколько десятилетий назад, когда и переработка нефти была на более низком уровне, и сами авто производили менее совершенные. Современные модели могут проехать после заливки свежего масла до 12 000 километров. Эту информацию ищите в инструкции к своему автомобилю. И не выбрасывайте деньги на ветер, руководствуясь устаревшими нормами.

Лучше выбирать топливо премиум-класса

Если в вашем автомобиле не стоит двигатель высокой степени сжатия, то вам подойдет и обычное горючее с октановым числом от 86. Главное, чтобы оно было качественным. Этого достаточно, чтобы двигатель работал хорошо и долго, а ваш кошелек не страдал от лишних затрат.

Перед выездом в холод обязательно нужно прогревание

Опять же, это правило было актуально раньше. Современные модели автомобилей лучше прогреваются на ходу. Единственная польза, которую приносит им так называемый прогрев – это то, что за это время вы успеваете нагреть салон. Минус – лишний расход горючего, то есть ваших денег. Не уверены? Посоветуйтесь с профессиональным механиком, регулярно проходящим переподготовку.

Все четыре шины нужно менять одновременно

В шинах важнее, чтобы они были одинаковой марки, модели и размера, а не с идентичной степенью износа. А некоторые проколы достаточно просто залатать.

Мыть машину можно стиральным или посудомоечным средством

Казалось бы, что ей будет – той железяке, если вы помоете ее средством, которое нашли на кухне? Если годится для фарфора, с автокузовом тоже справится. Но нет. Бытовые моющие средства повреждают восковое покрытие машины, что может привести к отслаиванию краски и появлению ржавчины. А это дополнительные затраты на ремонт. Так что лучше на этом этапе немного переплатить за специальную автокосметику, чем потом перекрашивать машину или бороться с коррозией.

Масло для трансмиссии нужно менять каждые 80 000 километров

Еще одно устаревшее правило. Современные трансмиссионные жидкости имеют длительный срок службы. Какие-то рассчитаны на 160 000 километров пробега, а некоторые не нужно менять вообще. Здесь вам снова пригодится мануал к вашему авто.

Открытые окна вместо включенного климат-контроля позволяют сэкономить на топливе

На самом деле, большой разницы в расходе топлива эти два варианта не имеют. Да, кондиционер "съедает" свое, но опускание окон меняет аэродинамику кузова, что тоже влияет на "аппетит" машины. Но в конце концов и то, и другое существенно на затраты не влияет. Здесь вы свободны выбирать, что вам сейчас удобнее или приятнее.

Заправка в утреннее время позволяет сэкономить на бензине

Да, бензин действительно расширяется при нагревании. Отсюда и миф, что в дневные и вечерние часы вы получите меньший объем горючего за те же деньги. Плюс, утром горючее, уже имеющееся в баке холоднее, поэтому больший объем остается для заполнения. Но на самом деле современные заправки построены таким образом, что бензин на них хранится под землей, где температура более или менее стабильна. Поэтому спокойно заправляйтесь, когда на то есть необходимость.

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