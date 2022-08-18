Без музыки, но с обширной аптечкой: 10 правил вождения авто во время войны

Важно ориентироваться в ситуации на дороге, чтобы вовремя сохранить себе жизнь

Полномасштабное российское вторжение изменило много в жизни украинцев. Теперь безопасность стала главным требованием для всех, включая водителей всех транспортных средств. И если о том, как не угодить в ДТП, мы уже рассказывали, то сегодня поделимся сборником правил, которые помогут автолюбителям сохранить самообладание, а в отдельных случаях — даже жизнь на период активных боевых действий.

Советами насчет вождения авто во время войны поделился ресурс Bigmir Авто. Основных рекомендаций десять, и касаются они различных моментов, которые могут произойти во время пути.

◘ Концентрируйтесь на дороге по максимуму. При этом желательно успевать следить не только за проезжей частью, но на обочинах и тротуарах.

◘ Внимательно изучайте дорогу впереди. Это, в первую очередь, связано с обнаружением различных опасностей на дороге. Во время войны речь уже идет не о выбоинах или ямах, а о возможных боеприпасах, их осколках или даже минах.

◘ Откажитесь от музыки в машине. Благодаря этому вы сможете быстрее услышать сигналы воздушной тревоги или характерные для войны "бахи" от взрывов. Если окна будут приоткрыты, это улучшит возможность понять, откуда идет опасный звук, что, в свою очередь, поможет поскорее уехать от источника подальше.

◘ Относитесь иначе к приоритетности проезда. Правила дорожного движения никто не отменял, однако в прифронтовых городах часто действует немного иные требования. Так, водителю лучше уступить дорогу военному или спецтранспорту, даже если ПДД подразумевают другое поведение. Вполне вероятно, что в военное время этим поступком вы обезопасите не только себя, но и других людей, к которым спешат наши защитники.

◘ Спецтранспорт — наше все. Военные не всегда имеют специальные "маячки", что может осложнить "опознавание" на дороге. Однако кареты "скорой помощи", пожарные и полицейские машины всегда имеют приоритет — не забывайте об этом.

◘ Доукомплектуйте свою аптечку. Лучше добавить в свою автомобильную аптечку некоторые медикаменты и перевязочные материалы, которые можно будет использовать для экстренной помощи. Дорога и в мирное время бывает непредсказуемой, а война и вовсе внесла свои коррективы.

◘ Планируйте маршруты исходя из соображений безопасности. Экономить топливо уже особо не нужно, поэтому старайтесь не "срезать" путь, если не уверены, что короткий путь не будет иметь сюрпризов в виде мин и т.п. Особенно это касается ранее деоккупированных населенных пунктов и тех, где сейчас проходит линия фронта.

◘ Всегда знайте, где вы можете укрыться, двигаясь на автомобиле. В крупных городах таким укрытием для вас может послужить метро или подземный переход, в маленьких населенных пунктах ориентируйтесь на месте.

◘ Лучше иметь максимальный запас топлива. Полный бак бензина во время войны водителю явно не помешает — никто не знает, когда и как долго может потребоваться ехать.

◘ Будьте внимательны к блокпостам и бетонным блокам на дорогах. Особенно это важно, если вы не ориентируетесь в городе, а потому попросту не знаете, где находятся подобные конструкции.

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Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какие механизмы автомобиля стоит проверить водителям перед наступлением осени. Это поможет не отвлекаться на мелочи во время более прохладного сезона.

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