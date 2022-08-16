Заправка авто на АЗС с ошибками – чего лучше не делать водителям

Названы распространенные ошибки водителей при заправке авто на АЗС

Распространенные ошибки, которые водители совершают при заправке авто горючим на заправках, могут привести к крайне неприятным поломкам. "Телеграф" решил собрать несколько самых распространенных "проколов" автолюбителей, чтобы помочь им предупредить дальнейшие неприятности, связанные с неисправностью машины.

Как пишет издание "РБК-Украина", рабочий двигатель при заправке автомобиля может стать причиной возгорания.

Двигатель

Перед тем, как приступать к заправке машины, водителю обязательно нужно заглушить двигатель, ведь это одно из главных требований пожарной безопасности. Как только искра от неисправной системы выпуска или разряд статического электричества попадет на пятна от разлитого топлива или даже его пара — бак, а за ним и вся машина вспыхнут в считанные секунды.

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Заправочный пистолет — обрыв

Случаются случаи, когда водители начинают движение еще до того, как заправщик вынул заправочный пистолет из горловины топливного бака. В результате за ремонт поломанного оборудования придется заплатить.

Также обрыв заправочного шланга в такой ситуации приписывается дорожно-транспортному происшествию, которое придется оформлять, или решать с руководством АЗС вопрос на месте.

Заправка бака "на полную"

Если оставить заправленную под завязку на солнце машину, то топливо от нагревания начнет расширяться и вытекать из заливной горловины. Как следствие, может возникнуть пожар из-за окурка.

Кроме того, если ездить по ухабистой дороге, то топливо из полного бака может вытекать через пробку или вентиляционные клапаны. Может возникнуть ситуация, когда бензин или дизель попадут на разогретый глушитель или элементы тормозной системы и приведут к пожару.

"Кормить" авто не "тем" топливом

Иногда автомобилисты, ездящие на бензиновых и дизельных машинах, могут на АЗС заправиться "не тем" горючим.

В такой ситуации, если двигатель еще не запускался, то это еще не самое плохое, что может быть. Но если об ошибке вы узнаете после начала движения, то последствия могут быть хуже. В этом случае снимают топливный бак, сливают его содержимое, промывают и заливают правильное горючее, промывая топливную систему.

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