Как не "покалечить" авто во время парковки: интересный лайфхак для водителей-новичков

Простой лайфхак поможет правильно парковать авто

Новички автомобильного мира часто допускают ошибки, которые затем выливаются в царапины на лакокрасочном покрытии машины. Опытные автолюбители нашли интересный лайфхак, который поможет уберечь авто от царапин и сколов во время парковки. Особенно актуален этот совет для тех водителей, машиной которых пользуются и другие члены семьи.

Как пишет издание "РБК-Украина", этот метод может быть полезен тем, кто никак не может заехать в гараж, не задев бампер или другие части кузова автомобиля.

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Что советуют

Для этого лайфхаку вам нужно взять только теннисный мячик и веревку. Длина последней должна быть равна расстоянию от потолка гаража до лобового стекла машины.

Опытные автолюбители отмечают, что именно теннисный мячик будет в этом случае подходить идеально, ведь он легок и не повредит стекло машины. В то же время водитель точно услышит, если мяч стукнет по нему.

Если найдете альтернативу теннисному мячу – тоже хорошо. В этом случае главное – это услышать предупредительный звук, однако не повредить стекло.

Для того чтобы узнать расстояние, на которое вешать мячик, необходимо припарковать авто в идеальном положении. Веревка должна быть по длине достаточной для того, чтобы мячик висел на уровне середины стекла машины. Когда будете отмерить длину веревки, следует сделать с запасом, после того, как прикрепите к потолку, лишнее отрежьте.

Специалисты добавляют, когда автомобиль будет заезжать в гараж, стук мяча о стекло будет говорить о том, что автомобиль остановился в оптимальном положении и если он проедет дальше, то повредится о чем-нибудь.

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Как избежать ошибок

Старайтесь чувствовать и четко оценивать габариты вашего авто и парковки. Эти навыки появляются только с опытом, однако приблизить это понимание можно благодаря стигматическим тренировкам. Данный навык у водителей появляется только с опытом или после регулярных тренировок;

Перед парковкой всегда оценивайте расстояние от машины до края дороги. Довольно часто водители переживают из-за вероятных повреждений авто, поэтому ставят его очень близко к бордюру или, наоборот, довольно далеко;

Выбирайте стоянку для машины, основываясь на нескольких факторах. Ни в коем случае не оставляйте авто на покатой дороге, пешеходной дорожке, местах въезда и т.д. В таких случаях можно заработать штраф, или "укалечить" авто.

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