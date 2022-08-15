Як не "покалічити" авто під час паркування: цікавий лайфхак для водіїв-новачків

Простий лайфхак допоможе правильно паркувати авто

Новачки автомобільного світу доволі часто допускають помилки, які потім виливаються у подряпини на лакофарбовому покритті машини. Досвідчені автолюбителі знайшли цікавий лайфхак, який допоможе вберегти авто від подряпин і сколів під час паркування. Особливо актуальною ця порада буде для тих водіїв, машиною яких користуються й інші члени родини.

Як пише видання "РБК-Україна", цей метод може бути корисним для тих, хто ніяк не може заїхати до гаража, не зачепивши бампер або інші частини кузова автомобіля.

Що радять

Для цього лайфхаку вам потрібно взяти лише тенісний м'ячик і мотузку. Довжина останньої повинна бути рівною відстані від стелі гаража до лобового скла машини.

Досвідчені автолюбителі наголошують, що саме тенісний м'ячик буде в цьому випадку підходити ідеально, адже він легенький і не пошкодить скло машини. Водночас водій точно почує, якщо м'яч стукне по ньому.

Якщо знайдете альтернативу тенісному м'ячу — також добре. У цьому випадку головне — це почути попереджувальний звук, проте не пошкодити скло.

Для того, аби дізнатись відстань, на яку вішати м'ячик, необхідно припаркувати авто в ідеальному на вашу думку положенні. Мотузка повинна бути по довжині достатньою для того, щоб м'ячик висів на рівні середини скла машини. Коли будете відміряти довжину мотузки варто зробити з запасом, після того, як прикріпите до стелі, зайве відріжте.

Фахівці додають, коли автомобіль буде заїжджати в гараж, стукіт м'яча об скло буде говорити про те, що автомобіль зупинився в оптимальному положенні і якщо він проїде далі, то пошкодиться об щось.

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Як уникнути помилок

Намагайтеся відчувати та чітко оцінювати габарити вашого авто та паркувального місця. Ці навички з'являються лише із досвідом, проте наблизити це розуміння можна завдяки стигматичним тренуванням. Дана навичка у водіїв з'являється лише з досвідом або після регулярних тренувань;

Перед паркуванням завжди оцінюйте відстань від машини до краю дороги. Доволі часто водії переживають через ймовірні пошкодження авто, тож ставлять її дуже близько до бордюру або навпаки — досить далеко;

Обирайте стоянку для машини, ґрунтуючись на кількох факторах. Ні в якому разі не залишайте авто на похилій дорозі, пішохідній доріжці, місцях в'їзду тощо. У таких випадках можна заробити штраф, або "покалічити" авто.

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