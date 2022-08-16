Заправка авто на АЗС з помилками - чого краще не робити водіям

Названо поширені помилки водіїв під час заправки авто на АЗС

Поширені помилки, які водії роблять під час заправки авто пальним на заправках, можуть призвести до вкрай неприємних поломок. Тож "Телеграф" вирішив зібрати кілька найпоширеніших "проколів" автолюбителів, аби допомогти їм попередити подальші неприємності, пов'язані з несправністю машини.

Як пише видання "РБК-Україна", робочий двигун під час заправки автомобіля може стати причиною загоряння.

Двигун

Перед тим, як розпочинати заправку машини, водієві обов'язково потрібно заглушити двигун, адже це одна з головних вимог пожежної безпеки. Щойно іскра від несправної системи випуску чи розряд статичної електрики потрапить на плями від розлитого палива чи навіть його пари — бак, а за ним і вся машина спалахнуть за лічені секунди.

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Заправний пістолет — обрив

Трапляється випадки, коли водії починають рух ще до того, як заправник вийняв заправний пістолет з горловини паливного бака. В результаті за ремонт поламаного обладнання доведеться заплатити.

Також обрив заправного шланга в такій ситуації приписується до дорожньо-транспортної пригоди, яку доведеться оформляти, або вирішувати з керівництвом АЗС питання на місці.

Заправка бака "на повну"

Якщо залишити машину заправлену під зав'язку на сонці, то паливо від нагрівання почне розширюватися і витікати із заливної горловини. Як наслідок, може виникнути пожежа через недопалок.

Окрім того, якщо їздити вибоїстою дорогою, то паливо з повного бака може витікати через пробку або вентиляційні клапани. Може виникнути ситуація, коли бензин або дизель потраплять на розігріті глушник або елементи гальмівної системи й спричинять пожежу.

"Годувати" авто не "тим" паливом

Іноді автомобілісти, які їздять на бензинових і дизельних машинах, можуть на АЗС заправитися "не тим" пальним.

У такій ситуації, якщо двигун ще не запускався, то це ще не найгірше, що може бути. Але, якщо про помилку ви дізнаєтеся після початку руху, то наслідки можуть бути гіршими. У цьому випадку знімають паливний бак, зливають його вміст, промивають і заливають правильне пальне, промиваючи паливну систему.

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