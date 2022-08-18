Автомобільні міфи: 8 хибних тверджень, які не принесуть користі ні вам, ні вашій машині

Деякі з цих міфів колись були правдою, але час не стоїть на місці – пора відмовитись від старих переконань, щоби, наприклад, зекономити

Навколо того, що можна, а що не можна робити з автомобілем, щоби подовжити термін його служби, існує чимало міфів. Немало списів було зламано про те, як і коли, скажімо, вимірювати тиск у колесах. І з багатьох питань і справді можуть бути різні думки, адже чимало залежить і від умов експлуатації транспортного засобу, і від манери водіння. Але існують міфи, які справді є не більше, ніж міфами. Їх зібрав і розвінчав автоблог Your Mechanic.

Мастило треба міняти кожні 5 000 кілометрів

Це правило було актуальним кілька десятиліть тому, коли і переробка нафти була на нижчому рівні, і самі авто виробляли менш досконалі. Сучасні моделі можуть проїхати після заливання свіжого мастила до 12 000 кілометрів. Цю інформацію шукайте в інструкції до свого авто. І не викидайте гроші на вітер, керуючись застарілими нормами.

Краще обирати паливо преміум-класу

Якщо у вашому автомобілі не стоїть двигун високого ступеня стиску, то вам підійде і звичайне пальне з октановим числом від 86. Головне, щоб воно було якісним. Цього достатньо, щоби двигун працював добре і довго, а ваш гаманець не страждав від зайвих витрат.

Перед виїздом у холод обов’язково потрібне прогрівання

Знову ж таки, це правило було актуальним раніше. Сучасні моделі автомобілів краще прогріваються на ходу. Єдину користь, яку приносить їм так зване прогрівання – це те, що за цей час ви встигаєте нагріти салон. Мінус – зайва витрата пального, тобто ваших грошей. Не впевнені? Порадьтесь із професійним механіком, який регулярно проходить перепідготовку.

Всі чотири шини треба міняти одночасно

У шинах важливіше, щоби вони були однакової марки, моделі та розміру, а не з ідентичним ступенем зносу. А деякі проколи достатньо просто залатати.

Мити машину можна пральним або посудомийним засобом

Здавалось би, що їй буде – тій залізяці, якщо ви помиєте її засобом, який знайшли на кухні? Якщо годиться для порцеляни, з автокузовом теж впорається. Але ж ні. Побутові мийні засоби пошкоджують воскове покриття машини, а це може призвести до відлущування фарби і появи іржі. А це додаткові витрати на ремонт. Тож краще на цьому етапі трошки переплатити за спеціальну автокосметику, ніж потім перефарбовувати машину чи боротись із корозією.

Мастило для трансмісії треба міняти кожні 80 000 кілометрів

Ще одне застаріле правило. Сучасні трансмісійні рідини мають довгий строк служби. Якісь розраховані на 160 000 кілометрів пробігу, а деякі не треба міняти взагалі. Тут вам знову стане у нагоді мануал до вашого авто.

Відкриті вікна замість увімкненого клімат-контролю дозволяють зекономити на паливі

Насправді великої різниці у витраті палива ці два варіанти не мають. Так, кондиціонер "з’їдає" своє, але опускання вікон міняє аеродинаміку кузова, що теж впливає на "апетит" машини. Але зрештою і те, і те суттєво на витрати не впливає. Тут ви вільні обирати, що вам зараз зручніше чи приємніше.

Заправка в ранковий час дозволяє зекономити на бензині

Так, бензин дійсно розширюється при нагріванні. Звідси і міф, що у денні та вечірні години ви отримаєте менший обсяг пального за ті ж гроші. Плюс, зранку пальне, що вже є у баку холодніше, тому більший об’єм залишається для заповнення. Але насправді сучасні заправки збудовані таким чином, що бензин на них зберігається під землею, де температура більш-менш стабільна. Тому спокійно заправляйтесь, коли на те є потреба.

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