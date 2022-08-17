Може бути небезпечно: на що впливає тиск у шинах та як його перевірити

І недокачані, і перекачані шини можуть призвести до аварії

Машина — складний механізм, і водієві-початківцю часом буває непросто розібратися в нюансах. "Телеграф" вже розповідав про особливості заміни мастила та чим загрожує перелив. На черзі питання шин. Тиск у них важливий не тільки для безпеки водіння, а й довговічності гуми.

Про це розповідає портал "Автодар". Фахівці зазначають, що при зниженому тиску в шинах виникає ризик занесення при маневрах на високій швидкості. Сильніший вплив низького тиску в шинах відчувають власники машин на задньому приводі.

У разі високого тиску знижується зчеплення із дорогою. Це призводить до збільшення гальмівного штяху, а у разі зледенілої чи мокрої дороги — транспорт може занести. Також їзда стає жорсткішою.

Щоб не потрапити в неприємності через тиск у шинах, він повинен відповідати вимогам виробника та його потрібно регулярно перевіряти. Це можна зробити на заправці чи шиномонтажі за допомогою спеціального приладу. Рекомендують перевіряти раз на два тижні і перед далекою дорогою. При повному завантаженні машини тиск у шинах може бути трохи вищим, адже навантаження зростає.

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Раніше "Телеграф" розповідав, які місця водії найчастіше пропускають під час прибирання автомобіля. Також варто бути готовим не лише до небезпек на дорозі, пов’язаних з технічним станом автомобіля, а й до афер від інших учасників руху.