Может быть опасно: на что влияет давление в шинах и как его проверить
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И недокачанные, и перекачанные шины могут привести к аварии
Машина — сложный механизм, и начинающему автоводителю порой бывает непросто разобраться в нюансах. "Телеграф" уже рассказывал об особенностях замены масла и чем грозит перелив. На очереди вопрос шин. Давление в них важно не только для безопасности вождения, но и долговечности резины.
Об этом рассказывает портал "Авторадар". Специалисты отмечают, что при пониженном давлении в шинах возникает риск заноса при маневрах на высокой скорости. Сильнее влияние низкого давления в шинах чувствуют владельцы машин на заднем приводе.
В случае высокого давления снижается сцепление с дорогой. Это приводит к увеличению тормозного пути, а в случае обледенелой или мокрой дороги — транспорт может занести. Также езда становится более жесткой.
Чтобы не попасть в неприятности из-за давления в шинах, оно должно соответствовать требованиям производителя и его нужно регулярно проверять. Это можно сделать на заправке или шиномонтаже с помощью специального прибора. Рекомендуют проверять раз в две недели и перед дальней дорогой. При полной загрузке машины давление в шинах может быть незначительно выше, ведь нагрузка вырастает.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие места водители чаще всего пропускают при уборке автомобиля. Также стоит быть готовым не только к опасностям на дороге, связанным с техническим состоянием автомобиля, но и к аферам от других участников движения.