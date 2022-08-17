Может быть опасно: на что влияет давление в шинах и как его проверить

И недокачанные, и перекачанные шины могут привести к аварии

Машина — сложный механизм, и начинающему автоводителю порой бывает непросто разобраться в нюансах. "Телеграф" уже рассказывал об особенностях замены масла и чем грозит перелив. На очереди вопрос шин. Давление в них важно не только для безопасности вождения, но и долговечности резины.

Об этом рассказывает портал "Авторадар". Специалисты отмечают, что при пониженном давлении в шинах возникает риск заноса при маневрах на высокой скорости. Сильнее влияние низкого давления в шинах чувствуют владельцы машин на заднем приводе.

В случае высокого давления снижается сцепление с дорогой. Это приводит к увеличению тормозного пути, а в случае обледенелой или мокрой дороги — транспорт может занести. Также езда становится более жесткой.

Чтобы не попасть в неприятности из-за давления в шинах, оно должно соответствовать требованиям производителя и его нужно регулярно проверять. Это можно сделать на заправке или шиномонтаже с помощью специального прибора. Рекомендуют проверять раз в две недели и перед дальней дорогой. При полной загрузке машины давление в шинах может быть незначительно выше, ведь нагрузка вырастает.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, какие места водители чаще всего пропускают при уборке автомобиля. Также стоит быть готовым не только к опасностям на дороге, связанным с техническим состоянием автомобиля, но и к аферам от других участников движения.