Прибирання автомобіля: п’ять найбрудніших місць, про які постійно забувають

Чистота в машині — це запорука комфорту та здоров’я людей, які нею користуються

Салон є свята святих автомобіля для кожного поважаючого себе водія. Багато автолюбителів схиблені на чистоті всередині свого "залізного коня", при цьому нерідко опускаючи деякі важливі моменти. І якщо про те, чому варто частіше мити кермо машини, ми вже розповідали, то сьогодні підкажемо ще п’ять місць-"бруднуль", про чищення яких багато хто може навіть не замислюватися.

Важливу інформацію водіїв повідомляє тематичний портал "Avto-blog". Фахівці рекомендують звертати увагу на подібні поради, адже вони значно покращать комфорт під час поїздки. Тож на що варто звернути увагу під час прибирання в автомобілі?

Килимове покриття

Так, йдеться не про підлогові килимки, а про саме покриття автомобільної підлоги. Більшість водіїв нерідко протрушує лише самі килимки, не здогадуючись, скільки пилу, бруду та дрібного сміття знаходиться в далеких містечках на підлозі. Для того, щоб ретельно почистити покриття, можна використовувати спеціальну піну, яка дезодорує.

Багажник

У багажнику люди нерідко перевозять продукти, що швидко псуються, або інші речі, що забруднюються. Як результат – розводи, плями, неприємні запахи і, звичайно ж, бруд. Почавши мити багажник, приділіть увагу не тільки килимовому покриттю та килимку, якщо він там є, а й обов’язково подивіться на місце під запасним колесом. Там часто скупчується пил, а також утворюється волога.

Стеля

Небагато раптовостей — так-так, стелю теж треба прибирати. Вона схильна вбирати різні запахи — вулиці, диму і навіть їжі. Якщо подивитися над головою, то можна знайти раніше непомітні плями. Для зручнішого прибирання можна використовувати спеціальний шампунь, в якому немає воску. Піна наноситься на стелю, а через час, вказаний на етикетці, не змивається, а збирається рушником.

Підсклянники

Якщо у вашому автомобілі є такий аксесуар, то обов’язково приділіть увагу його прибиранню. Усередині них є спеціальні знімні прокладки, виготовлені з гуми. Під них нерідко забивається бруд та додаткова волога. Зрештою це може створити неприємний або навіть смердючий запах у машині. Ці тримачі легко миються при вийманні – за допомогою губки та простого мильного розчину.

Сидіння

Сидіння часто забираються — це факт. Але перед основним чищенням варто перевірити шви між подушками крісел. У них можна знайти дрібне сміття, уривки паперу, крихти їжі, а також звичайні дрібні монетки. Для чищення оббивки крісла не полінуйтеся використовувати засоби, які призначені для того чи іншого матеріалу, яким обтягнуті ваші сидіння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто перевірити в автомобілі перед настанням осені. Впевнені, ваша машина буде вдячна, якщо окремі механізми будуть протестовані у суху та теплу погоду, а не під осінніми дощами.

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