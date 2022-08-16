Уборка автомобиля: пять самых грязных мест, о которых постоянно забывают

Чистота в машине — это залог комфорта и здоровья людей, которые ею пользуются

Салон является святая святых автомобиля для каждого уважающего себя водителя. Множество автолюбителей помешаны на чистоте внутри своего "железного коня", при этом нередко опуская некоторые важные моменты. И если о том, почему стоит почаще мыть руль машины, мы уже рассказывали, то сегодня подскажем еще пять мест-"грязнуль", о чистке которых многие могут даже не задумываться.

Важную информацию для водителей сообщает тематический портал "Avto-blog". Специалисты рекомендуют обращать внимание на подобные советы, ведь они значительно улучшат комфорт во время поездки. Так на что же стоит обратить внимание во время уборке в автомобиле?

Ковровое покрытие

Да, речь идет не о напольных ковриках, а о самом покрытии автомобильного пола. Большинство водителей нередко протряхивает лишь сами коврики, не догадываясь, сколько пыли, грязи и мелкого мусора находится в укромных местечках на полу. Для того, чтобы тщательно почистить покрытие, можно использовать специальную дезодорирующую пену.

Багажник

В багажнике люди нередко перевозят скоропортящиеся продукты или другие пачкающиеся вещи. Как результат — разводы, пятна, неприятные запахи и, конечно же, грязь. Начав мыть багажник, уделите внимание не только ковровому покрытию и коврику, если он там есть, но и обязательно посмотрите на полость под запасным колесом. Там часто наблюдается скопление пыли, а также образовывается влага.

Потолок

Немного внезапностей — да-да, потолок тоже нужно убрать. Он склонен впитывать различные запахи — улицы, дыма и даже еды. Если посмотреть над головой, то можно обнаружить ранее незаметные пятна. Для более удобной уборки можно использовать специальный шампунь, в котором не содержится воск. Пенный состав наносится на потолок, а через время, указанное на этикетке, не смывается, а убирается полотенцем.

Подстаканники

Если в вашем автомобиле есть такой аксессуар, то обязательно уделите внимание его уборке. Внутри них зачастую имеются специальные съемные прокладки, изготовленные из резины. Под них нередко забивается грязь и дополнительная влага. По итогу это может создать неприятный или даже зловонный запах в машине. Эти держатели легко моются при вынимании — с помощью губки и простого мыльного раствора.

Сиденья

Сидения часто убираются — это факт. Но перед основной чисткой стоит проверить швы между подушками кресел. В них можно отыскать мелкий мусор, обрывки бумаги, крошки еды, а также обычные мелкие монетки. Для чистки самой обивки кресла не поленитесь использовать средства, которые предназначены для того или иного материала, которым обтянуты ваши сидения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит проверить в автомобиле перед наступлением осени. Уверены, ваша машина будет благодарна, если отдельные механизмы будут протестированы в сухую и теплую погоду, а не под осенними дождями.

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