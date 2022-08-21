Як продовжити життя автомобілю: 8 порад водіям-початківцям

Як продовжити життя автомобілю

Водії-початківці часто припускаються помилок, які можуть погіршити стан їхнього автомобіля, що своєю чергою веде до додаткових витрат. Раніше ми писали про поради, які не принесуть жодної користі машині, а тепер настала черга дійсно корисних моментів.

Як мовиться в матеріалі uamotors, є ряд порад, які допоможуть автолюбителям-початківцям продовжити термін експлуатації їх автомобіля і позбавлять необхідності витрачатися на ремонт.

Поради для літнього періоду

Сідаючи за кермо в спеку варто переконатися, що в бензобаку достатньо палива. В іншому випадку є ризики того, що бензонасос вийде з ладу.

Крім того, влітку варто звернути особливу увагу на вибір рідини для омивання скла. Водопровідна вода може утворювати накип, тому варто віддати перевагу дистильованій воді.

Забудьте про брезент, хоч це і здається гарною ідеєю для захисту автомобіля, проте у складі тканини є хімікати, які впереміш з вологою можуть пошкодити фарбу і призвести до того, що вона почне відколюватися великими шматками.

Ущільнювачі на вікнах і дверях мають властивість тріскатися, а щоб цього не сталося, їх варто регулярно змащувати силіконовою оливою.

Поради для зимового періоду

Мити машину на морозі не найкраща ідея, через те, що це може призвести до пошкоджень фарби. Якщо ж ви відвезли машину в мийку, то переконайтеся, що процес проходить в боксі, що опалюється, а після процедури машині дадуть просохнути не менше двох годин.

При поїздці за місто взимку варто взяти із собою протиковзні ланцюги. Вони найбільш надійні за складних умов на дорозі та дозволять рухатися зі швидкістю до 80 кілометрів на годину.

Якщо треба потрапити в автомобіль в екстреній ситуації, то варто запастися заздалегідь WD-40, рукавичками, ключем та чимось для розігріву замка автомобіля. Цей набір варто зберігати під рукою, але не в самому автомобілі, оскільки якщо в потрібний момент він опиниться в салоні, то користі від нього не буде ніякого.

Також не варто знімати склоочисники з вікна, доки вони примерзли, інакше є ризики пошкодити щітку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" давав поради водіям-початківцям про те, як легко припаркувати автомобіль, особливо якщо на стоянці трохи місця.