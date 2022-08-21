Поради новачкам: шість простих кроків, як безпечно припаркувати автомобіль

З цим можна впоратися всього за шість кроків, а швидкість паркування прийде з досвідом

Для новачків за кермом паркування без шкоди для автомобіля — це ще те випробування на міцність та стресостійкість. Особливо, якщо досвіду у цій справі ще бракує, а місця на стоянці надто мало.

Як передає "Апостроф", на такі випадки досвідчені водії поділилися порадами, які дозволять без зайвих нервів припаркувати залізну ластівку у шість простих кроків.

Як швидко припаркувати автомобіль

Знайдіть місце на паркувальному майданчику — якщо ставити авто доведеться між машинами, то загальний простір між ними повинен бути 1-1,2 метра. Коли знайшли таку кишеню — виставте власний автомобіль паралельно припаркованому попереду. Після цього почніть рух з прямими колесами так, щоб заднє праве вікно машини порівнялося з задньою частиною авто, які поруч. Колеса треба викручувати до межі вправо. У момент, коли в лівому дзеркалі з'явиться права фара задньої машини, а передню частину кузова на всю ширину буде видно у дзеркалі, — кермо треба тримати прямо і продовжувати рух назад. Коли заднє крило буде на одній лінії з лівими бортами передньої та задньої машин — вивертайте кермо вліво. Вирівняйте свій автомобіль паралельно. Проїдьте трохи вперед, щоб не підтискати того, хто стоїть позаду вашого автомобіля.

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