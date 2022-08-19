Вигідний перепродаж авто: 5 порад, як забезпечити вживаній машині вищу ціну

Користуватись автомобілем, який в майбутньому ще раз змінить власника, теж треба правильно

Купівля-продаж автомобіля – процес делікатний. Продавець має добре підготувати транспортний засіб до передачі у нові руки, і для цього є цілий список справ, які треба зробити, щоб не знизити його вартість. Але і покупець має бути уважним – дуже ймовірно, що він не стане останнім власником машини і теж колись її перепродасть. Тож, що треба врахувати під час користування транспортним засобом, щоби не знизити його вартість, коли настане час передавати новому власнику? Поради дав британський автоблог The Car Expert.

На "наворотах" можна і треба економити

Звісно, якщо вам хочеться купити машину з якимись незвичайними функціями чи унікального кольору, ви маєте повне право на таке самовираження. Але ймовірність, що в майбутньому знайдеться такий само любитель леопардової аерографії чи дверей, що відчиняються нагору, все ж досить невисока. Тому розраховувати, що це дасть якусь націнку при перепродажі, не варто. І, якщо не хочете довго морочитись із пошуком покупця, беріть щось більш стандартне одразу. І не погоджуйтесь переплачувати за "навороти". З тієї ж причини.

Читайте також: Категорія Транспорт Автомобільні міфи: 8 хибних тверджень, які не принесуть користі ні вам, ні вашій машині Деякі з цих міфів колись були правдою, але час не стоїть на місці – пора відмовитись від старих переконань, щоби, наприклад, зекономити

Мінімізуйте пробіг

Звісно, ви не купуєте машину для того, щоби вона прикрашала собою гараж чи парковку біля дому, і будете їздити на ній. Але, чим більший пробіг, тим суттєвішу знижку доведеться робити на авто при перепродажу. Тож, якщо вам потрібно в магазин за одним йогуртом чи упаковкою паперових рушників, ліпше пройдіться. Це і для майбутньої вартості авто добре, і для здоров’я корисно. Плюс економія на пальному. Ще й менше шкідливих викидів. Суцільна вигода!

Акуратне водіння – шлях до економії і навіть заробітку

Подряпини і дрібні вм’ятини – це не тільки витрати на поточний ремонт, але і суттєвий мінус в ціні, коли автомобіль виставляється на продаж. Ось чому бути ввічливим водієм і дотримуватись правил дорожнього руху не тільки престижно, але й вигідно. Якщо ви не подряпаєте крила і диски, вам достатньо буде добре вимити і відполірувати кузов перед продажем і не робити на цьому нюансі знижку.

Дим цигарок з ментолом

Статистика свідчить – все більше українців кидають курити, тому вони навряд чи куплять авто, в салоні якого стоїть дух, більше притаманний недорогому бару початку дев’яностих, де справи вирішувались у міцному сигаретному диму. До того ж сліди попелу не так просто вивести з оббивки, а запах вивітрити. Так ми приходимо до необхідності підтримувати порядок у салоні в цілому, щоби не збивати ціну на перепродажі. Та й, зрештою, їздити в машині, не заляпаній кавою, не запилюченій і не засипаній шерстю домашніх тварин приємніше і самому. Отже, регулярне прибирання і автомобільний пилосос – це ще й свого роду інвестиція.

Двигуну пасує бруд

А от чому не потрібен зайвий марафет, так це моторному відсіку. Звісно, якщо він не виглядає так, наче ви витягли свою ластівку із болота – для цього достатньо буде регулярно оглядати нутрощі авто. Під час ретельного миття цієї частини існує далеко не нульова ймовірність залити якісь електроланцюги і за власні ж гроші (а таке прибирання теж не безкоштовне), влаштувати собі збитки. Бо хто ж захоче переплачувати за машину, яка, наприклад, заводиться не з першого разу. До того ж, досвідчені автомобілісти знають, що вимитий двигун може означати, що продавець намагається приховати витік мастила або щось подібне, і почне торгуватись.

Як повідомляв "Телеграф", для водіїв-новачків існує цікавий лайфхак, як паркуватись без ризику подряпати авто.