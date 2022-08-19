Выгодная перепродажа авто: 5 советов, как обеспечить подержанной машине более высокую цену

Пользоваться автомобилем, который в будущем еще раз сменит владельца, тоже нужно правильно

Купля-продажа автомобиля – процесс деликатный. Продавец должен хорошо подготовить транспортное средство для передачи в новые руки, и для этого есть целый список дел, которые нужно сделать, чтобы не снизить его стоимость. Но и покупатель должен быть внимательным – очень вероятно, что он не станет последним владельцем машины и тоже когда-нибудь ее перепродаст. Итак, что нужно учесть при пользовании транспортным средством, чтобы не снизить его стоимость, когда придет время передавать новому владельцу? Советы дал британский автоблог The Car Expert.

На "наворотах" можно и нужно экономить

Конечно, если вам хочется купить машину с необычными функциями или уникального цвета, вы имеете полное право на такое самовыражение. Но вероятность, что в будущем найдется такой же любитель леопардовой аэрографии или открывающехся вверх дверей, все же достаточно невысока. Поэтому рассчитывать, что это даст какую-нибудь наценку при перепродаже, не стоит. И, если не хотите долго возиться с поиском покупателя, берите что-нибудь более стандартное сразу. И не соглашайтесь переплачивать за "навороты". По той же причине.

Читайте также: Категория Транспорт Автомобильные мифы: 8 ложных утверждений, которые не принесут пользы ни вам, ни вашей машине Некоторые из этих мифов когда-то были правдой, но время не стоит на месте – пора отказаться от старых убеждений, чтобы, например, сэкономить

Минимизируйте пробег

Конечно, вы не приобретаете машину для того, чтобы она украшала собой гараж или парковку возле дома, и будете ездить на ней. Но, чем больше пробег, тем более существенную скидку придется делать на авто при перепродаже. Так что, если вам нужно в магазин за одним йогуртом или упаковкой бумажных полотенец, лучше пройдитесь. Это и для будущей стоимости авто хорошо, и для здоровья полезно. Плюс экономия на горючем. Еще и меньше вредных выбросов. Сплошная выгода!

Аккуратное вождение – путь к экономии и даже заработку

Царапины и мелкие вмятины – это не только затраты на текущий ремонт, но и существенный минус в цене, когда автомобиль выставляется на продажу. Вот почему быть вежливым водителем и соблюдать правила дорожного движения не только престижно, но и выгодно. Если вы не поцарапаете крылья и диски, вам достаточно будет хорошо вымыть и отполировать кузов перед продажей и не делать на этом нюансе скидку.

Дым сигарет с ментолом

Статистика свидетельствует – все больше украинцев бросают курить, поэтому они вряд ли купят авто, в салоне которого стоит дух, более присущий недорогому бару начала девяностых, где дела решались в крепком сигаретном дыму. К тому же следы пепла не так-то просто вывести с обивки, а запах выветрить. Так мы приходим к необходимости поддерживать порядок в салоне в целом, чтобы не сбивать цену на перепродаже. Да и, наконец, ездить в машине, не забрызганной кофе, не запыленной и не засыпанной шерстью домашних животных приятнее и самому. Итак, регулярная уборка и автомобильный пылесос – это еще и своего рода инвестиция.

Двигателю идет грязь

А вот чему не нужен лишний марафет, так это моторному отсеку. Конечно, если он не выглядит так, будто вы вытащили свою ласточку из болота – для этого достаточно будет регулярно осматривать внутренности авто. Во время тщательной мойки этой части существует далеко не нулевая вероятность залить какие-то электроцепи и за собственные же деньги (а такая уборка тоже не бесплатная), устроить себе убытки. Ибо кто захочет переплачивать за машину, которая, например, заводится не с первого раза. К тому же опытные автомобилисты знают, что вымытый двигатель может означать, что продавец пытается скрыть утечку масла или что-то подобное, и начнет торговаться.

Как сообщал "Телеграф", для водителей-новичков существует интересный лайфхак, как парковаться без риска поцарапать авто.