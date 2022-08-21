Советы новичкам: шесть простых шагов, как безопасно припарковать автомобиль

С этим можно справиться всего за шесть шагов, а скорость парковки придет с опытом

Для новичков за рулем парковки без ущерба для автомобиля – это еще то испытание на прочность и стрессоустойчивость. Особенно если опыта в этом деле еще не хватает, а места на стоянке слишком мало.

Как передает "Апостроф", на такие случаи опытные водители поделились советами, которые позволят без лишних нервов припарковать железную ласточку за шесть простых шагов.

Как быстро припарковать автомобиль

Найдите место на парковке – если ставить авто придется между машинами, то общее пространство между ними должно быть 1-1,2 метра. Когда нашли такой карман – выставьте свой автомобиль параллельно припаркованному впереди. После этого начните движение с прямыми колесами так, чтобы заднее правое окно машины сравнилось с задней частью рядом стоящего авто. Колеса надо выкручивать до предела вправо. В момент, когда в левом зеркале появится правая фара задней машины, а передняя часть кузова на всю ширину будет видна в зеркале, – руль надо держать прямо и продолжать движение назад. Когда заднее крыло будет на одной линии с левыми бортами передней и задней машин, выворачивайте руль влево. Выровняйте свой автомобиль параллельно. Проезжайте немного вперед, чтобы не поджимать того, кто стоит позади вашего автомобиля.

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