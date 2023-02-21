Увеличение штрафов за нарушение ПДД: готовы ли к нему украинцы

За уменьшение штрафов нарушителям выступают только семь процентов украинцев

Являются безупречными водителями авто или крайне редко нарушают Правила дорожного движения только восемь процентов украинцев, поэтому сами граждане считают, что власти должны ужесточить наказание за нарушение ПДД.

Таковы результаты свежего социологического опроса, проведенного компанией Active Group.

На вопрос "Часто ли водители нарушают правила дорожного движения в Украине?" наши граждане честно признались:

очень часто — 43,5%;

иногда — 44,3%;

очень редко – 6,3%;

практически никогда — 1,8%;

затруднились ответить — 4,2%.

На вопрос анкеты "Нужно ли увеличивать наказание (размер штрафов) за нарушение ПДД?" самокритично заявили, что

нужно значительно увеличивать 37,8 процента опрошенных;

нужно немного увеличивать — 19,9%;

нужно оставить как есть — 24,7%;

нужно уменьшать — 7,1%;

затруднились с ответом — 10,4%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных — 18 февраля 2023 года.

Напомним, народные избранники, которые должны принять решение о повышении штрафов в отношении нарушителей, сами не являются безупречными участниками дорожного движения.

Так, после года расследований по делу о ДТП с участием нардепа Александра Трухина нашли виновных. Несмотря на факты, указывавшие на непосредственное участие "слуги народа" в аварии, мизерный штраф в 850 гривен получил мужчина, ехавший в одном автомобиле с Трухиным и взявший на себя вину.