Неправильная парковка в Киеве: какие штрафы и за что выписывают водителям

В зависимости от тяжести нарушения, украинцам могут прийти кардинально разные штрафы

В столице Украины за неправильную парковку автомобиль нарушителя могут эвакуировать, а его владелец получит штраф.

"Телеграф" рассказывает о том, какие штрафы за нарушения остановки и стоянки сейчас действуют в Киеве.

Так, согласно данным КГГА, в настоящий момент нарушения (КУоАП) правил остановки, стоянки транспортных средств влекут наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн).

Согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП, нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а так же нарушения правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, влекут наложение штрафа в размере сорока необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн).

ч. 1 ст. 1521 КУоАП предусмотрено, что нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неоплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки за каждые сутки пользования, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию той площадкой для платной парковки транспортных средств, на которой находится ТС в момент нарушения (в Киеве штраф составляет в 1-й зоне парковки — 700 грн, 2-й зоне — 500 грн, 3-й зоне — 100 грн).

Больше о том, что происходит с парковкой, как решается проблема с эвакуацией автомобилей нарушителей и законно ли водителей временно лишают средств передвижения вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Операция "Эвакуация". Кто в Киеве забирает авто на штрафплощадки и законно ли это"

Ранее мы писали о том, что в Украине хотят ввести новые штрафы для водителей.