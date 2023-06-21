Водіїв беруть "на слабо" по 130-й статті: юрист пояснив, як змусити копів відповідати за безпідставну зупинку

Оцінка якості роботи поліції триває за протоколами, а не за кількістю ДТП на ділянці, каже юрист

Україна продовжує жити у глибоко "совдепівській" поліцейській державі. Копи безпідставно зупиняють і складають протоколи на кур’єрів служби доставки, приписуючи їм те, що ніби вони в стані алкогольного сп’яніння перебувають за кермом (130 стаття КУпАП), таким чином натякаючи на незаконну винагороду.

Про це в коментарі "Телеграф" розповів кандидат юридичних наук Ігор Колосінський.

Він говорить, що в країні палична система й досі не змінилася.

"Підозра має бути обґрунтованою. У нас все робиться заради статистики, — наголошує Колосінський. — Палична система не змінилася. Оцінка якості роботи поліції триває за протоколами, а не за кількістю ДТП на ділянці. В Законі "Про поліцію" відсутня стаття про право і порядок оскарження дій поліцейського. Є лише одна "горбата" стаття про те, що під час оскарження дій поліцейського можуть бути залучені громадські організації. Ми живемо у глибоко "совдепівській" поліцейській державі", — констатує правозахисник.

Юрист стверджує, що законодавче поле має прогалини, якими користуються "плановики"-поліціянти: відповідальність за безпідставну зупинку водіїв відсутня.

"Законодавство не містить компенсаційного механізму. Якщо підозра поліцейського щодо сп’яніння водія виявилась помилковою, то водій дійсно втратить час і навіть "вибачте" не отримає", — констатує Ігор Колосінський.

А якби працювали компенсаторні механізми і держава виплачувала гроші за безпідставні підозри та втрату часу водієм, поліцейські були б більш уважними та менше зловживали правами громадян, упевнені експерти.

"Коли патрульні бачать, що до мене була задіяна стаття 130 КУпАП, мене щоразу "беруть на слабо", а я відповідаю: "Поїхали на експертизу", — розповів свою історію "Телеграфу" кур’єр Glovo Станіслав Вережак, котрий вже вигравав справу у поліцейських.

Більше про те, як кур’єри стають жертвами незаконних перевірок копів на дорогах читайте в статті "Телеграф": "Полювання на чайові: як поліція "кошмарить" курʼєрів служб доставки".

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Києві кур’єр, який займається доставкою Glovo, показав, як можна екстремально доїхати на тролейбусі за потрібною адресою.