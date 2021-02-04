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Сеть взбудоражило видео курьера-зацепера на троллейбусе (видео)

Сеть взбудоражило видео курьера-зацепера на троллейбусе (видео)
03:44 Сегодня Телеграф

В Киеве курьер, занимающийся доставкой Glovo, показал, как можно экстремально доехать на троллейбусе по нужному адресу.

Экстремальное видео засняли водители, которые проезжали мимо троллейбуса в то время. На видео видно, как мужчина зацепился за лестницу троллейбуса и даже пытается одеть рюкзак. 

"Glovo у вас быстрая доставка в городе. Куда там той Ракете)", - подписала видео Оксана Шаварська.

Пользователи комментируют инцидент и отмечают, что это самая быстрая доставка: 

"Теперь когда буду смотреть статус доставки заказа, буду знать, что курьеры делают все возможное для моего Макдак!"

"Самоуправляемые электромобили остались в прошлом."

"Хоть бы парня за такое не уволили."

Напомним, в Киеве удалось снять на видео двух экстремалов, когда они ухватились за последний вагон поезда метро и решили таким образом прокатиться. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 142

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Киев, Зацепер, Glovo.
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