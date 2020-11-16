Лауреаты премии Дарвина: в метро Киева заметили наглых зацеперов (видео)

В Киеве сняли на видео двух экстремалов, которые наверное хотят получить антипремию, ежегодно присуждаемую лицам, умершим наиболее глупым способом.

Кадры были опубликованы на странице сервиса Streamable.

На записи можно увидеть, как молодые ребята хватаются за последний вагон поезда метро. В этот момент транспорт уже начал движение. При этом один из них держит во рту телефон.

Напомним, что вечером 27 сентября в Киеве ограничили работу зеленой ветки метро. Ограничение ввели из-за «зацепера». Случай оказался летальным.