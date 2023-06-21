Водителей берут "на слабо" по 130-й статье: юрист объяснил, как заставить копов отвечать за безосновательную остановку

Оценка качества работы полиции идет по протоколам, а не по количеству ДТП на участке, говорит юрист.

Украина продолжает жить в глубоко "совдеповском" полицейском государстве. Копы-"плановики" безосновательно останавливают и составляют протоколы на курьеров, приписывая им то, что они якобы в состоянии алкогольного опьянения находятся за рулем, таким образом намекая на незаконное вознаграждение.

Об этом в комментарии "Телеграф" рассказал кандидат юридических наук Игорь Колосинский.

Он говорит, что в стране палочная система до сих пор не изменилась.

"Подозрение должно быть обоснованным. У нас все делается ради статистики, — отмечает Колосинский. — Палочная система не изменилась. Оценка качества работы полиции продолжается по протоколам, а не по количеству ДТП на участке. В Законе "О полиции" отсутствует статья о праве и порядок обжалования действий полицейского. Есть только одна "горбатая" статья о том, что во время обжалования действий полицейского могут быть привлечены общественные организации. Мы живем в глубоко "совдеповском" полицейском государстве", — констатирует правозащитник.

Юрист утверждает, что законодательное поле имеет пробелы, которыми пользуются "плановики"-полицейские: ответственность за безосновательную остановку водителей отсутствует.

"Законодательство не содержит компенсационного механизма. Если подозрение полицейского наcчет опьянениz водителя оказалось ошибочным, то водитель действительно потеряет время и даже "извините" не получит ", — констатирует Игорь Колосинский.

Следовательно, если бы работали компенсаторные механизмы и государство выплачивало деньги за безосновательные подозрения и потерю времени водителем, полицейские были бы внимательнее и меньше злоупотребляли правами граждан, уверены эксперты.

Больше о том, как курьеры становятся жертвами незаконных проверок копов на дорогах читайте в статье "Телеграф": " Охота на чаевые: как полиция "кошмарит" курьеров служб доставки"

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве курьер, занимающийся доставкой Glovo, показал, как можно экстремально доехать на троллейбусе по нужному адресу.