Курьеры — это официанты дальнего радиуса действия: уморительные шутки про работу

Шутки о работниках разных сфер обязательно поднимут вам настроение

Сейчас очень важно не терять оптимизма и всеми возможными способами поднимать свой боевой дух, чтобы негативные эмоции не захлестнули с головой. И очень хорошим помощником в этом деле являются смешные и веселые анекдоты.

"Телеграф" собрал для своих читателей лучшие анекдоты про работу, которые обязательно поднимут всем настроение. А может быть, вы даже узнаете себя в этих шутках.

Сижу, работаю. Оказывается нельзя одновременно открыть более 91 окна виндового калькулятора.

О каком выборе профессии может идти речь, если я выбираю какой фильм посмотреть дольше, чем смотрю?

Есть много способов построить карьеру, но самый лучший — родиться в семье, где ее уже построили.

— Ты что, правда трудоголик? — Ага. — Скажи что-нибудь на трудоголическом. — Не могу, мне некогда, надо на работу бежать.

Ранее "Телеграф" собрал лучшие приколы и видео об отключении света в Украине.