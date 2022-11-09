Курьеры — это официанты дальнего радиуса действия: уморительные шутки про работу
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Шутки о работниках разных сфер обязательно поднимут вам настроение
Сейчас очень важно не терять оптимизма и всеми возможными способами поднимать свой боевой дух, чтобы негативные эмоции не захлестнули с головой. И очень хорошим помощником в этом деле являются смешные и веселые анекдоты.
"Телеграф" собрал для своих читателей лучшие анекдоты про работу, которые обязательно поднимут всем настроение. А может быть, вы даже узнаете себя в этих шутках.
Сижу, работаю. Оказывается нельзя одновременно открыть более 91 окна виндового калькулятора.
О каком выборе профессии может идти речь, если я выбираю какой фильм посмотреть дольше, чем смотрю?
Есть много способов построить карьеру, но самый лучший — родиться в семье, где ее уже построили.
— Ты что, правда трудоголик?
— Ага.
— Скажи что-нибудь на трудоголическом.
— Не могу, мне некогда, надо на работу бежать.
Ранее "Телеграф" собрал лучшие приколы и видео об отключении света в Украине.