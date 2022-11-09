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Курьеры — это официанты дальнего радиуса действия: уморительные шутки про работу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Курьеры — это официанты дальнего радиуса действия: уморительные шутки про работу Новость обновлена 09 ноября 2022, 10:53

Шутки о работниках разных сфер обязательно поднимут вам настроение

Сейчас очень важно не терять оптимизма и всеми возможными способами поднимать свой боевой дух, чтобы негативные эмоции не захлестнули с головой. И очень хорошим помощником в этом деле являются смешные и веселые анекдоты.

"Телеграф" собрал для своих читателей лучшие анекдоты про работу, которые обязательно поднимут всем настроение. А может быть, вы даже узнаете себя в этих шутках.

Сижу, работаю. Оказывается нельзя одновременно открыть более 91 окна виндового калькулятора.

Анекдоты про выбор профессии

О каком выборе профессии может идти речь, если я выбираю какой фильм посмотреть дольше, чем смотрю?

Анекдоты про работу

Есть много способов построить карьеру, но самый лучший — родиться в семье, где ее уже построили.

Анекдоты про коллег

— Ты что, правда трудоголик?

— Ага.

— Скажи что-нибудь на трудоголическом.

— Не могу, мне некогда, надо на работу бежать.

Анекдоты про делайн

Ранее "Телеграф" собрал лучшие приколы и видео об отключении света в Украине.

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