Кур’єри — це офіціанти далекого радіусу дії: потішні жарти про роботу
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Жарти про працівників різних сфер обов’язково піднімуть вам настрій
Зараз дуже важливо не втрачати оптимізму та всіма можливими способами підіймати свій бойовий дух, щоб негативні емоції не захлеснули з головою. І дуже хорошим помічником у цій справі є смішні та веселі анекдоти.
"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкращі анекдоти про роботу, які обов’язково піднімуть усім настрій. А може, ви навіть пізнаєте себе в цих жартах.
Сиджу, працюю. Не можна одночасно відкрити більше 91 вікна віндового калькулятора.
Про який вибір професії може йтися, якщо я обираю якийсь фільм подивитися довше, ніж дивлюся?
Є багато способів збудувати кар’єру, але найкращий — народитися в сім’ї, де її вже збудували.
- Ти що, правда трудоголік?
- Ага.
— Скажи щось на трудоголічному.
— Не можу, мені ніколи, треба на роботу бігти.
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