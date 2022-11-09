Кур’єри — це офіціанти далекого радіусу дії: потішні жарти про роботу

Жарти про працівників різних сфер обов’язково піднімуть вам настрій

Зараз дуже важливо не втрачати оптимізму та всіма можливими способами підіймати свій бойовий дух, щоб негативні емоції не захлеснули з головою. І дуже хорошим помічником у цій справі є смішні та веселі анекдоти.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкращі анекдоти про роботу, які обов’язково піднімуть усім настрій. А може, ви навіть пізнаєте себе в цих жартах.

Сиджу, працюю. Не можна одночасно відкрити більше 91 вікна віндового калькулятора.

Про який вибір професії може йтися, якщо я обираю якийсь фільм подивитися довше, ніж дивлюся?

Є багато способів збудувати кар’єру, але найкращий — народитися в сім’ї, де її вже збудували.

- Ти що, правда трудоголік? - Ага. — Скажи щось на трудоголічному. — Не можу, мені ніколи, треба на роботу бігти.

Раніше "Телеграф" зібрав найкращі приколи та відео про відключення світла в Україні.