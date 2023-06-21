Охота на чаевые: как полиция "кошмарит" курьеров служб доставки

Курьеры Glovo и других служб доставки становятся жертвами незаконных проверок на дорогах

Службы доставки стали заложниками планов по протоколам, которые до сих пор действуют в Нацполиции. Курьеры, не знающие своих прав, становятся жертвами незаконных проверок, которые выбивают их из графиков доставки. Бизнес теряет доход и доверие, курьеры получают штрафы и от полиции, и от работодателей.

Как не попасть на крючок полицейских и решить проблему охоты на курьеров, узнавал "Бизнес Телеграф".

"Они протоколы обсуждают, как курьеры — заказ"

Свою историю нам рассказал курьер Glovo Станислав Вережак. По словам парня, он ехал на скутере и был уже почти рядом с домом, куда должен был доставить заказ. Его остановила патрульная полиция, несмотря на то, что он ничего не нарушил.

"Сначала решили просто проверить документы: права, страховой полис и т. д. Затем говорят: "Какой-то ты подозрительный, у тебя глаза не такие, бледный какой-то". Спросили, употреблял ли алкоголь или наркотические вещества, — рассказывает Станислав. — Затем заявили, что надо проехать провериться в лабораторию. Начали давить на меня, мол, могу отказаться. Я понимал, что имею право на молчание, но впервые оказался в такой ситуации, было страшно".

Парень спросил, нет ли проверки на месте. Ему предложили физический тест на алкоголь. Он все выполнил умело. Посветили фонариком в глаза и начали настаивать, что зрачки не реагируют.

"Спросили: вы отказываетесь от прохождения проверки?" – продолжает рассказ курьер.

Станислав сказал, что подумает, но попросил разрешения отнести заказ клиенту. Вернувшись, решил поехать на экспертизу. Однако было уже поздно — полицейские оформляли протокол.

Любопытная деталь. Станислав рассказал, что на видеокамеру, фиксировавшую общение с полицейскими, попал фрагмент, где правоохранители обсуждали между собой, сколько протоколов выписали сегодня.

"Они протоколы обсуждают, как курьеры – заказ. А я работаю не для того, чтобы они свой план за квартал выполняли", – возмущается парень.

Время – главный фактор успешной работы служб доставки и заработков курьеров. Если работнику этой сферы предлагают проехать сдать биоматериал на анализ, это не один пропущенный рабочий день и потерянные деньги как для компании, так и для работника.

Выиграл суд, но потерял время и доход

Дело дошло до суда, говорит адвокат пострадавшего, кандидат юридических наук Игорь Колосинский:

"Я готовил процессуальные документы, жалобу на полицейских, предложил линию защиты, и это сработало. Умышленно не участвовал в судебном заседании, чтобы судья воспринимала ситуацию как она есть", – рассказывает он.

Суд парень выиграл. Однако решение проблемы затянулось на полтора месяца.

Не исчезла и проблема проверок, говорит Станислав.

"Но теперь, когда патрульные видят, что ко мне была применена статья 130 Уголовного кодекса (состояние опьянения. – Авт.), меня каждый раз "берут на слабо", а я отвечаю: "Поехали на экспертизу".

Когда имеют право останавливать

По словам юриста-специалиста по бесплатной правовой помощи Игоря Шпака, в Законе о Нацполиции и постановлении Кабмина на период действия военного положения четко описаны основания для остановки транспортных средств и проверки документов. Это нарушение правил дорожного движения, совершение административного правонарушения, если транспортное средство находится в розыске и т. д.

"Но это не может быть просто потому, что захотелось остановить, – говорит Игорь Шпак. – Согласно приказу № 1452/735 должны быть признаки опьянения".

Пробелы в законодательстве

Правозащитники утверждают, что законодательное поле имеет пробелы, которыми пользуются "плановики"-полицейские: ответственность за безосновательную остановку водителей отсутствует.

"Законодательство не содержит компенсационного механизма. Если подозрение полицейского насчет опьянения водителя оказалось ошибочным, то водитель действительно потеряет время и даже "извините" не получит", — констатирует Игорь Колосинский.

Юристы считают, что, если бы работали компенсаторные механизмы и государство выплачивало деньги за безосновательные подозрения и потерю времени водителем, полицейские были бы более внимательными и меньше злоупотребляли правами граждан.

"Подозрение должно быть обоснованным. У нас все делается ради статистики, — отмечает Колосинский. — Палочная система не изменилась. Оценка качества работы полиции продолжается по протоколам, а не по количеству ДТП на участке. В Законе "О полиции" отсутствует статья о праве и порядок обжалования действий полицейского. Есть только одна "горбатая" статья о том, что во время обжалования действий полицейского могут быть привлечены общественные организации. Мы живем в глубоко "совдеповском" полицейском государстве", — констатирует правозащитник.

Право на молчание

По словам адвоката, проблемой является и то, что полиция хитрит, когда останавливает водителя и спрашивает, готов ли он пройти освидетельствование. Водитель, например, отказывается, не зная о своем праве молчать. Впрочем, Уголовный кодекс предусматривает право задержанного на молчание. Однако полицейские с опытом умело манипулируют этим правом, провоцируя на отказ от прохождения экспертизы. А это уже повод для составления протокола.

Игорь Колосинский ссылается на опыт США в том, как должен действовать полицейский: в случае остановки водителя полицейский должен сообщить, что видит признаки опьянения, но гражданин имеет право на адвоката и молчание. Тогда гражданин без давления решит, как пользоваться своими правами.

Полиция не признает вину

"Бизнес Телеграф" обратился за комментарием к Патрульной полиции по поводу инцидента со Станиславом Вережаком. Вот что сообщил врио заместителя начальника Патрульной полиции Александр Парамонов:

"Пунктом 11 части 1 Закона (ЗУ "О Нацполиции". — Авт.) установлено, что полиция, в соответствии с возложенными на нее задачами, регулирует дорожное движение, осуществляет контроль за соблюдением правил дорожного движения его участниками и правомерностью эксплуатации транспортных средств на улично-дорожной сети".

То есть полиция нарушений в своих действиях не видит, хотя проиграла суд.

Компании готовят курьеров к рискам

Очевидно, учитывая количество проблем с курьерами на дорогах, в Glovo решили проводить правовой "ликбез" и дополнительно поддерживать водителей. Недавно компания представила программу "Glovo для курьеров". Она предполагает подготовку к рискованным для жизни и здоровья ситуациям. Как пояснили "Бизнес Телеграфу" в пресс-службе, компания проводит ряд тренингов по безопасности дорожного движения, контраварийного вождения и медицинской помощи курьерам в крупнейших городах. Активных работников Glovo обеспечивает медицинской страховкой с более широким перечнем помощи. В частности, предоставляет доступ к телемедицине и другим бонусам для физического и ментального здоровья.

Но пока от полицейских требуют план по протоколам, а ошибочные проверки не влекут за собой ответственности, курьеров на дорогах и дальше будут "кошмарить".