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Во Львове курьера Glovo лишили прав: мужчина рассекал на скутере пьяным

Во Львове курьера Glovo лишили прав: мужчина рассекал на скутере пьяным
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф

Во Львове Галицкий районный суд признал виновным курьера в Glovo, который ездил по городу в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает "Zaxid.net".

По решению суда его оштрафовали на 10,2 тысяч гривен и лишили права управлять скутером или другим транспортом в течение года.

Так, патрульные остановили курьера Glovo за рулем скутера Honda Giorno еще в ноябре 2020 года. Он ехал по улице Кулиша. Невооруженным глазом было понятно, что он был пьян. Когда патрульные его остановили, то от него сильно разило алкоголем и заплетался язык.

Мужчина отказался пройти проверку на состояние опьянения, а также не пришел на судебные заседания. По мнению судьи, нарушитель не приходил в суд, чтобы затянуть рассмотрение дела и уйти от ответственности.

Исследовав материалы дела, в том числе и кадры с нагрудных камер полицейских, судья признал курьера Glovo виновным в нетрезвом вождении.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве курьер, занимающийся доставкой Glovo, показал, как можно экстремально доехать на троллейбусе по нужному адресу.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Львов, Суды, Курьеры, Glovo.
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