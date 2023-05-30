"Наша амбиция — работать повсюду, где есть украинский флаг": гендиректор Glovo о рынке доставки в условиях войны

Еще полгода назад в компании не могли представить, что темпы восстановления будут такими, как сейчас

Компания Glovo объявила о возобновлении объемов заказов быстрой доставки в Украине до уровня, который был до широкомасштабного вторжения россиян. А в категории "облачных кухонь" наша страна вообще стала европейским лидером по темпам роста. Впрочем, в Украине у компании хватает и проблем.

О нюансах ее работы в условиях войны "Телеграфу" рассказала Марина Павлюк, генеральный директор компании Glovo в Украине.

— Сколько работников насчитывает сегодня компания вместе с курьерами?

— В украинском офисе Glovo работает более 200 сотрудников. Что касается курьеров, это самозанятые лица, которые подключаются к платформе и выполняют заказы согласно договору. В настоящее время более 50 000 курьеров выполнили по крайней мере один заказ на платформе Glovo.

— Сколько зарабатывают украинские курьеры в Glovo?

— Если курьер выбирает зону с высокой частотой заказов и выполняет заказы более восьми часов в день, его среднемесячный доход может превышать 30 тысяч гривен. В целом доход курьеров Glovo может формироваться из базового, почасового и бонусов. Каждая из трех составляющих зависит от сезонности. В случае неблагоприятных погодных условий, затрудняющих доставку, бонусная компенсация повышается. В периоды более высокой загруженности на дорогах курьеры тратят больше времени на доставку одного заказа, поэтому выполняют за день меньше заказов. Мы понимаем эти обстоятельства, поэтому увеличиваем бонусную ставку за выполненный заказ.

— Курьеры Glovo довольно часто попадают в ДТП и другие истории, бросающие тень на компанию. Какую работу вы проводите в этом контексте?

— Glovo является сервисом доставки с наибольшим в Украине количеством курьеров, очевидно, что они чаще попадают в поле зрения. В мае этого года мы запустили программу "Glovo для курьеров". В рамках этой программы компания проводит ряд тренингов по безопасности дорожного движения, контраварийного вождения и медицинской помощи для курьеров в крупнейших городах. Когда мы узнаем, что курьер не соблюдает ПДД или нарушает другие требования, перестаем с ним сотрудничать.

— После скандала в 2021 году, когда данные клиентов Glovo попали к хакерам, многие пользователи стали беспокоиться относительно безопасности, в частности, доступа к банковским картам. Как разрешается эта проблема?

— Благодаря маскировке данных, наличию пароля и автоматической подписи доступ к личной информации пользователей сервиса надежно защищен. Как только в испанском офисе обнаружили подозрительную активность на платформе, отдел безопасности заблокировал любой дальнейший доступ и провел необходимые меры по защите платформы, в частности, осуществил полный аудит целостности базы данных. В рамках расследования инцидента компания по кибербезопасности Yarix Security не смогла подтвердить, что утечка информации о данных кредитных карт как-то связана с сервисом Glovo. Информация о данных кредитных/дебетовых карт не хранится на сервере Glovo, а все пароли зашифрованы, поэтому контактная и банковская информация пользователей сервиса надежно защищена.

— Каков сейчас объем и динамика украинского рынка быстрой доставки?

— Когда мы вышли на украинский рынок, один пользователь приложения делал в среднем 2,6 заказа в год. Затем эта цифра выросла до 10 в 2020–2021 годах. Несмотря на военные действия, количество заказов, сделанных через приложение, постепенно восстанавливается и составляет 6,6 заказа на потребителя. В ближайшей перспективе рынок быстрой доставки в Украину может достичь 1,7 млрд евро при условии деоккупации территорий и постепенного возвращения граждан. И наша амбиция — работать повсюду, где есть украинский флаг.

"Информация о данных кредитных/дебетовых карт не хранится на сервере Glovo, а все пароли зашифрованы, поэтому контактная и банковская информация пользователей сервиса надежно защищена", - говорит Марина Павлюк

— Какие украинские регионы сейчас демонстрируют наибольшие темпы возобновления заказов быстрой доставки?

— В некоторых городах объем заказов вырос в два-три раза за последний год. В частности, в Хмельницком заказы выросли на 318%, в Виннице – почти на 300%, в Тернополе – на 275%, в Ровно, Ивано-Франковске и Луцке – почти на 250%, а в Черновцах – на 200%. Сейчас к нам подключены более 8 тысяч ресторанов, супермаркетов, магазинов, сервисов и постоянно приобщаются новые. Еще полгода назад мы не могли представить себе, что темпы восстановления будут такими, как сейчас.

— Какие главные тренды сейчас наблюдаются на украинском рынке быстрой доставки?

— Я выделила бы два основных тренда, которые имеют место в Украине и странах ЕС. Во-первых, активно появляются новые модели доставки. Например, мы в Glovo предлагаем разные варианты сотрудничества:

напрямую совмещаем заведение (ресторан, аптека, магазин), клиента и курьера;

предоставляем заведению заказ, который они самостоятельно доставляют;

предоставляем курьеров для доставки заказов партнеров, которые они получили через свои каналы.

Еще одним трендом является развитие Q-commerce (ускоренная доставка). В направлении Q-commerce доля заказов из наших магазинов Glovo Express выросла вдвое по сравнению с показателями к 24 февраля 2022 года. Это связано с тем, что мы расширили ассортимент и сократили время на доставку благодаря тому, что пикеры (комплектовщики) собирают заказ в среднем за четыре минуты.

Пользователи, привыкшие заказывать еду, начинают чаще заказывать продукты из супермаркетов, корм для домашних питомцев, цветы, игрушки. И они ожидают, что получат заказы так же быстро, как и еду.

— Удался ли у Glovo в Украине эксперимент с "облачными кухнями" и "виртуальными ресторанами"?

— Сейчас у Glovo есть шесть "облачных кухонь" в Киеве и одна в Днепре, где представлены 25 партнеров с 221 брендом. Из всех стран мира, где работает Glovo, это направление успешно развивается в Украине. Кроме того, на базе наших "облачных кухонь" или на базе ресторанов-партнеров мы развиваем Glovo Concepts – виртуальные ресторанные бренды, которые даем в пользование на условиях франшизы. Для потребителей это означает больший выбор, а для партнеров — возможность повысить эффективность бизнеса в среднем на 10-15%. Кроме того, мы предлагаем Glovo Logistic как сервис, то есть предоставляем партнерам курьеров для доставки заказов, которые они получили через собственные каналы продвижения.

— Налоги от доходов с украинского рынка Glovo платит в Испании, где расположен головной офис, или в Украине?

– Все налоги украинский офис Glovo платит в Украине. На таких условиях компания работает во всех странах. Мы придерживаемся мнения, что должны вносить свой вклад в экономику страны, где представлены, а еще поддерживать людей и развивать сферу.