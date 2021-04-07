"Новая услуга "Glovo": в Киеве курьер отправил в нокаут прохожего (видео)

В Киеве в районе станции метро "Святошин" возле ресторана быстрого питания McDonald’s в среду, 7 апреля, днем произошла драка между мужчиной и курьера службы доставки "Glovo".

Видео короткой потасовки, заснятое очевидцем, опубликовал Telegram-канал "Київ Оперативний".

Причины, по которым произошла драка, неизвестны. На самом видео видно, что потасовка произошла на тротуаре неподалеку от McDonald’s . Рядом с участниками драки стоит припаркованный мотороллер, а на тротуаре и проезжей части лежат две баклажки с водой.

Видео начинается в момент, когда курьер в мотоциклетном шлеме и сумкой "Glovo" за плечами, предположительно, уклоняется от удара мужчины, а после наносит ответный удар левой рукой в голову оппоненту, от чего последний падает на асфальт. После этого "гловер" вернулся к припаркованному рядом мопеду, завевел его и покинул место происшествия.

Инцидент в основном вызвал ироничные комментарии читателей на тему "новой услуги" от "Glovo" и аллюзии на различные фильмы.

Как сообщалось, в середине марта жители столичного массива Березняки могли наблюдать погоню экипажа полиции за курьером на мопеде.

В конце марта в сети обнародовали видео того, как курьер сервиса доставки "Glovo" в Одессе доставил людям заказ прямо в отправляющийся поезд.