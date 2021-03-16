Погоня месяца: видео преследования полицейскими курьера рассмешило сеть

Необычную ситуацию смогли наблюдать жители столичного массива Березняки. В сети появилось видео, на котором курьер на мопеде длительное время пытается скрыться от полицейских.

Ролик под названием "Поймай меня, если сможешь, или Ракета уходит от погони" разместил на своей странице в Facebook блогер Сергей Наумович.

"Погоня месяца!", - прокомментировал он.

События на видео происходят в воскресенье, 14 марта. Курьер службы доставки "Ракета" пытается уехать оторваться от машины полиции, лавируя между потоком машинам на Днепровской набережной. Один раз копам удалось прижать мопед к краю дороги и даже выскочить из машины, однако курьер смог оторваться. На видео наложена музыка погони из советского фильма "Неуловимые мстители".

Причина и результаты погони остались неизвестными.

Большинство комментаторов повеселились от увиденного в сети. Однако, некоторые признали что курьеры и правда не всегда ведут себя вполне корректно.

"Эти сборщика реально отбитые, у них ни документов, ни адекватности на дорогах. История смешная, но ..", "Честно если бы такое увидел сам бы помог его ловить".

Напомним, в пятницу, 12 марта, полицейские устроили погоню по центру Николаева за внедорожником Range Rover.