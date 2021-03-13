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"Слуга народа" влип в скандал из-за пьяной езды в Николаеве (фото)

"Слуга народа" влип в скандал из-за пьяной езды в Николаеве (фото)
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф Фото: Новости N

В пятницу, 12 марта, полицейские устроили погоню по центру Николаева за внедорожником Range Rover. 

Как сообщает местное издание "Новости N", автомобиль был замечен на проспекте Центральном. При повороте на улицу Фалеевскую он не включил поворотник из-за чего попал во внимание к патрульным. 

Экипаж полиции потребовал от водителя внедорожника остановиться, но тот лишь прибавил скорости. 

"Рендж Ровер" с ул. Фалеевской свернул на Спасскую, затем на Карла Либкнехта, потом на Адмиральскую, погоня длилась около 15 минут, в ходе которой внедорожник неоднократно нарушил ПДД, включая проезд на красный свет. 

Автомобиль удалось заблокировать на улице Никольской.  

Игорь Бурда пьяное вождение

После остановки водитель попытался "договориться" с патрульными, но впустую. Помимо того у него были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Отрицать факт пьяной езды мужчина не стал, но от медицинского освидетельствования отказался.  

Как оказалось, за рулем находился Игорь Бурда, который на сайте электронных деклараций числится, как главный специалист управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации. Также стало известно, что на местных выборах 2020 года он шел в депутаты от "Слуги народа". 

Игорь Бурда пьяное вождение

Полицейские составили против чиновника несколько админпротоколов. 

На происшествие отреагировал глава Николаевской ОГА Виталий Ким. 

"Пытаться убежать от полиции, создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности других людей - недопустимо! А для госслужащего - в два раза недопустимо! О "порешать" вообще советую всем просто забыть и не искушать судьбу", - написал он. 

Ким добавил, что "индульгенции не будет никому" и ждет от Бурды в понедельник заявления об увольнении. 

Как сообщалось ранее, 12 марта возле здания Офиса президента припаркованным на тротуаре был замечен внедорожник главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Позже в полиции сообщили, что он все же оплатил штраф

Также "попался" и лидер партии 5.10 Геннадий Балашов, который припарковал свою машину прямо на тротуаре.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Николаев, ПДД, Пьяное вождение, Нацполиция, Игорь Бурда.
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