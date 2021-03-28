Скачать
Воскресенье, 28.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе
"Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе
Хроники коронавируса в Украине: заболеваемость и смертность снизились на фоне снижения числа тестов и выходных
Хроники коронавируса в Украине: заболеваемость и смертность снизились на фоне снижения числа тестов и выходных
Украина перевела стрелки часов: сколько сейчас времени
Украина перевела стрелки часов: сколько сейчас времени
Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель
Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель

Доставка в поезд на ходу: в сеть попало забавное видео с курьером в Одессе

Доставка в поезд на ходу: в сеть попало забавное видео с курьером в Одессе
Обновлено 09:50 Сегодня Телеграф Фото: telegram

В сети активно делятся видео того, как курьер сервиса доставки "Glovo" в Одессе доставил людям заказ прямо в поезд.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Одесса Инфо. Там также поделились видео самого момента.

"Для курьера Glovo нет нечего невозможного... Доставка на ходу в поезд", - написали в Телеграм-канале.

Кадры момента:

Стоит отметить, что ранее в Киеве курьер, занимающийся доставкой Glovo, показал, как можно экстремально доехать на троллейбусе по нужному адресу.

Напомним, что в понедельник, 22 марта во Львове пропал известный кот, который живет у ресторана "Атляс" из-за чего возник скандал.

27 марта в Киеве на Крещатике житель Харькова решил спеть  песни российского репера Моргенштерна, но остался "непонят" аудиторией. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 593

Все по теме:

Одесса, Поезд, Glovo.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коллапс в Суэцком канале: к маленькому экскаватору пришла помощь, но есть и "план Б"
02 Ребенок пролетел с десяток метров: момент смертельной аварии под Харьковом попал на видео
03 Украина перевела стрелки часов: сколько сейчас времени
04 Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
05 Попытка разблокирования Суэцкого канала дала первые результаты (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно о состоянии раненных под Шумами защитников Украины
Стало известно о состоянии раненных под Шумами защитников Украины
Малюська замахнулся на Бэнкси и попал под волну жесткой критики (видео)
Малюська замахнулся на Бэнкси и попал под волну жесткой критики (видео)
Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь