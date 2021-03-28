Доставка в поезд на ходу: в сеть попало забавное видео с курьером в Одессе

В сети активно делятся видео того, как курьер сервиса доставки "Glovo" в Одессе доставил людям заказ прямо в поезд.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Одесса Инфо. Там также поделились видео самого момента.

"Для курьера Glovo нет нечего невозможного... Доставка на ходу в поезд", - написали в Телеграм-канале.

Кадры момента:

Стоит отметить, что ранее в Киеве курьер, занимающийся доставкой Glovo, показал, как можно экстремально доехать на троллейбусе по нужному адресу.

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