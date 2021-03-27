Во Львове произошел скандал из-за исчезновения известного кота

22 марта во Львове пропал известный кот, который живет у ресторана "Атляс".

Об этом сообщила администрация ресторана в Facebook.

"Мы радовались его компании на летней террасе. А также работники специально выходили в локдауны, чтобы его покормить", - говорится в сообщении.

Вскоре стало известно, что кот вернулся. Об этом администрация ресторана сообщила в комментариях, показав видео найденного животного.

Отметим, кот является талисманом львовского ресторана "Атляс". Он почти не заходит в помещение, не выпрашивает еду у посетителей. Преимущественно он сидел на скульптуре деревянного коня, что перед входом, и будто встречал гостей.

Как сообщал "Телеграф", ранее в рядах украинских спасателей появился новый боец. Им стал 4-летний кот по имени Чивас, принятый "на службу" в ряды киевской ГСЧС.