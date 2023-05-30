"Наша амбіція — працювати всюди, де є український прапор": гендиректорка Glovo про ринок доставки в умовах війни

Ще пів року тому в компанії не могли й уявити, що темпи відновлення будуть такими, як зараз

Компанія Glovo оголосила про відновлення обсягів замовлень швидкої доставки в Україні до рівня, який був до широкомасштабного вторгнення росіян. А в категорії "хмарних кухонь" наша країна взагалі стала європейським лідером за темпами зростання. Втім, в Україні у компанії вистачає і проблем.

Про нюанси її роботи в умовах війни "Телеграфу" розповіла Марина Павлюк, генеральна директорка компанії Glovo в Україні.

— Скільки працівників налічує компанія сьогодні разом із кур’єрами?

— В українському офісі Glovo працює понад 200 співробітників. Щодо кур’єрів — це самозайняті особи, які підключаються до платформи та здійснюють замовлення згідно з договором. Наразі понад 50 000 кур’єрів здійснили принаймні одне замовлення на платформі Glovo.

— Скільки заробляють українські кур’єри в Glovo?

— Якщо кур'єр обирає зону з високою частотою замовлень і виконує замовлення понад вісім годин на день, його середньомісячний дохід може перевищувати 30 тисяч гривень. Загалом дохід кур’єрів Glovo може формуватись з базового, погодинного та бонусів. Кожен із трьох складників залежить від сезонності. У разі несприятливих погодних умов, які ускладнюють здійснення доставки, бонусна компенсація підвищується. У періоди вищої завантаженості на дорогах кур’єри витрачають більше часу на доставлення одного замовлення, тому виконують за день менше замовлень. Ми розуміємо ці обставини, тому збільшуємо бонусну ставку за здійснене замовлення.

— Кур’єри Glovo досить часто потрапляють у ДТП та інші історії, які кидають тінь на компанію. Яку роботу Ви проводите в цьому контексті?

— Glovo є сервісом доставки з найбільшою в Україні кількістю кур’єрів, тож очевидно, що вони частіше потрапляють у поле зору. У травні цього року ми запустили програму "Glovo для кур’єрів". У межах цієї програми компанія проводить низку тренінгів з безпеки дорожнього руху, контраварійного водіння та домедичної допомоги для кур’єрів у найбільших містах. Коли ми дізнаємося, що кур’єр не дотримується правил дорожнього руху або порушує інші вимоги, перестаємо з ним співпрацювати.

— Після скандалу у 2021 році, коли дані клієнтів Glovo потрапили до хакерів, чимало користувачів мали побоювання щодо безпеки, зокрема, доступу до банківських карток. Як вирішується ця проблема?

— Завдяки маскуванню даних, наявності пароля та автоматичному підпису доступ до особистої інформації користувачів сервісу надійно захищений. Щойно в іспанському офісі виявили підозрілу активність на платформі, відділ безпеки заблокував будь-який подальший доступ і провів необхідні заходи для захисту платформи, зокрема, здійснив повний аудит цілісності бази даних. В межах розслідування інциденту компанія з кібербезпеки Yarix Security не змогла підтвердити, що витік інформації про дані кредитних карток якось пов’язаний з сервісом Glovo. Інформація про дані кредитних/дебетових карток не зберігається на сервері Glovo, а всі паролі є зашифрованими, тому контактна і банківська інформація користувачів сервісу надійно захищена.

— Якими зараз є обсяг і динаміка українського ринку швидкої доставки?

— Коли ми тільки вийшли на український ринок, один користувач застосунку робив в середньому 2,6 замовлення на рік. Потім ця цифра зросла до 10 у 2020-2021 роках. Попри воєнні дії кількість замовлень, зроблених через застосунок, поступово відновлюється й наразі становить 6,6 замовлення на споживача. У найближчій перспективі ринок швидкої доставки в Україні може сягнути 1,7 млрд євро за умови деокупації територій і поступового повернення громадян. І наша амбіція — працювати всюди, де є український прапор.

"Інформація про дані кредитних/дебетових карток не зберігається на сервері Glovo, а всі паролі є зашифрованими, тому контактна і банківська інформація користувачів сервісу надійно захищена", - каже Марина Павлюк

— Які українські регіони зараз демонструють найбільші темпи відновлення кількості замовлень швидкої доставки?

— У деяких містах обсяг замовлень виріс у два-три рази за останній рік. Зокрема, в Хмельницькому замовлення зросли на 318%, у Вінниці — майже на 300%, у Тернополі — на 275%, у Рівному, Івано-Франківську й Луцьку — майже на 250%, а в Чернівцях — на 200%. Зараз до нас підключені понад 8 тисяч ресторанів, супермаркетів, магазинів, сервісів і постійно долучаються нові. Ще пів року тому ми не могли й уявити собі, що темпи відновлення будуть такими, як зараз.

— Які головні тренди зараз спостерігаються на українському ринку швидкої доставки?

— Я б виділила два основні тренди, які мають місце в Україні та країнах ЄС. По-перше, активно з’являються нові моделі доставки. Наприклад, ми в Glovo пропонуємо різні варіанти співпраці:

напряму поєднуємо заклад (ресторан, аптека, магазин), клієнта й кур’єра;

надаємо закладу замовлення, яке вони самостійно доставляють;

надаємо кур’єрів для доставки замовлень партнерів, які вони отримали через свої канали.

Ще одним трендом є розвиток Q-commerce (прискорена доставка). У напрямі Q-commerce частка замовлень із наших магазинів Glovo Express зросла вдвічі порівняно з показниками до 24 лютого 2022 року. Це пов’язано з тим, що ми розширили асортимент і скоротили час на доставку, завдяки тому, що пікери (комплектувальники) збирають замовлення в середньому за чотири хвилини.

Користувачі, які звикли замовляти їжу, починають частіше замовляти продукти з супермаркетів, корм для домашніх улюбленців, квіти, іграшки. І вони очікують, що отримають замовлення так само швидко, як і їжу.

— Чи вдався у Glovo в Україні експеримент з "хмарними кухнями" та "віртуальними ресторанами"?

— Зараз у Glovo є шість "хмарних кухонь" у Києві й одна в Дніпрі, де представлені 25 партнерів зі 221 брендом. З усіх країн світу, де працює Glovo, цей напрям найуспішніше розвивається в Україні. Крім того, на базі наших "хмарних кухонь" або на базі ресторанів партнерів ми розвиваємо Glovo Concepts – віртуальні ресторанні бренди, які даємо в користування на умовах франшизи. Для споживачів це означає більший вибір, а для партнерів — можливість підвищити ефективність бізнесу в середньому на 10-15%. Крім того, ми пропонуємо Glovo Logistic як сервіс — тобто надаємо партнерам кур’єрів для доставки замовлень, які вони отримали через власні канали просування.

— Податки від доходів з українського ринку Glovo сплачує в Іспанії, де розташований головний офіс, чи в Україні?

— Усі податки український офіс Glovo сплачує в Україні. На таких засадах компанія працює у всіх країнах. Ми дотримуємось думки, що маємо робити свій внесок в економіку країни, де представлені, а ще підтримувати людей і розвивати сферу.