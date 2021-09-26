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"Шах і мат, атеїсти!" В Одесі кур'єр пробігся по воді (відео)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Кур'єр побіг по чорному морю, щоб догодити клієнтам Новина оновлена 26 вересня 2021, 18:46
Кур'єр побіг по чорному морю, щоб догодити клієнтам

Працівник служби доставки став зіркою соцмереж.

В Одесі курʼєр так поспішав доставити клієнтам замовлення, що побіг до них прямо по морю.

Про це в неділю, 26 вересня, повідомляє Telegram-канал "Ху***а Одеса".

Мережею розлетілося відео, на якому курʼєр, ймовірно зі служби доставки "Raketa", поспішає до своїх клієнтів і біжить до них по морю. Вдалося йому це зробити завдяки хвилерізу, тобто частині мулу, котра загороджує місце стоянки суден від хвиль. Поруч біля курʼєра плавають люди на байдарках, проте він не зважає, адже мусить встигнути доставити замовлення вчасно. 

Швидше за все, це були зйомки реклами, але офіційних пояснень інциденту поки не було.

Навіть великий пакунок на плечах не заважає курʼєру бігти. В якийсь момент він ледь не спіткнувся, проте зміг втриматися на ногах.

Користувачі соцмереж активно відреагували на побачене відео і почали жартувати з приводу відповідального працівника служби доставки, котрий не злякався морських хвиль, аби догодити клієнтам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в березні цього року курʼєр "Glovo" доставив клієнтам замовлення прямо в потяг, котрий уже мав відправлятися.

Теги:
#Одеса #Чорне море #Кур'єри #Служба доставки
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