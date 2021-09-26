"Шах и мат, атеисты!" В Одессе курьер пробежался по воде (видео)

Сотрудник службы доставки стал звездой соцсетей.

В Одессе курьер так спешил доставить клиентам заказ, что побежал к ним прямо по морю.

Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает Telegram-канал "Ху *** а Одесса".

Сетью разлетелось видео, на котором курьер, предположительно из службы доставки "Raketa", спешит к своим клиентам и бежит к ним по морю. Удалось ему это сделать благодаря волнорезу, то есть части ила, которая загораживает место стоянки судов от волн. Рядом возле курьера плавают люди на байдарках, однако он не обращает внимание, ведь должен успеть доставить заказ вовремя.

Даже большой рюкзак на плечах не мешает курьеру бежать. В какой-то момент он едва не споткнулся, однако смог удержаться на ногах.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на увиденное видео и начали шутить по поводу ответственного сотрудника службы доставки, который не испугался морских волн, чтобы угодить клиентам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте этого года курьер "Glovo" доставил клиентам заказ прямо в поезд, который уже должен был отправляться.