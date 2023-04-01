"Твій труп знайдуть скоро": кур’єр Glovo погрожував дівчатам зґвалтуванням у Києві

Ім’я кур’єра вже встановлено

Кур’єр української служби доставки Glovo у Києві загрожує молодим дівчатам убивством та зґвалтуванням.

Своєю історією поділилася користувач Instagram під нікнеймом "xenaex", якій почали приходити погрози від цієї людини.

"Після моєї відмови у знайомстві з кур’єром Глово, він почав дзвонити і писати мені в різні месенджери, погрожуючи зґвалтуванням і вбивством, став сталкерити мене в соціальних мережах і пише однакові погрози з різних акаунтів у телеграмі", — написала вона.

Вона додала, що вона не перша, кому приходять погрози від цієї людини, оскільки чула такі історії від інших клієнток служби доставки.

Дівчина зазначила, що вже звернулася до компанії та поліції, правоохоронці своєю чергою після перевірки телефону розповіли, що молоду людину звати Олег Кушка.

"Щоб прискорити процес його пошуків, вирішила написати цю посаду і попросити дівчат ніколи не "заминати" такі ситуації", — додала вона.

У Glovo вже дали свій коментар із цього приводу, зазначивши, що кур’єр був заблокований.

Як повідомлялося раніше, напередодні на всю країну пролунав скандал із п’яними вечірками, під час яких хлопці накачували дівчат алкоголем, а потім знущалися з них на камеру.