"Твой труп найдут скоро": курьер Glovo угрожал девушкам изнасилованием в Киеве

Имя курьера уже установлено

Курьер украинской службы доставки Glovo в Киеве угрожает молодым девушкам убийством и изнасилованием.

Своей историей поделилась пользовательница Instagram под никнеймом "xenaex", которой начали приходить угрозы от этого человека.

"После моего отказа в знакомстве с курьером Глово, он начал звонить и писать мне в разные мессенджеры угрожая изнасилованием и убийством, стал сталкерить меня в социальных сетях и пишет одинаковые угрозы из разных аккаунтов в телеграме", — написала она.

Она добавила, что она не первая, кому приходят угрозы от этого человека, поскольку слышала подобные истории от других клиенток службы доставки.

Девушка отметила, что уже обратилась в компанию и в полицию, правоохранители в свою очередь после проверки телефона рассказали, что молодого человека зовут Олег Кушка.

"Чтобы ускорить процесс его поисков, решила написать этот пост и попросить девушек никогда не "заминать" такие ситуации", — добавила она.

В Glovo уже дали свой комментарий по этому поводу, отметив, что курьер был заблокирован.

Как сообщалось ранее, накануне на всю страну прогремел скандал с пьяными вечеринками, во время которых парни накачивали девушек алкоголем, а затем издевались над ними на камеру.