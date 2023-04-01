"Твой труп найдут скоро": курьер Glovo угрожал девушкам изнасилованием в Киеве
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Имя курьера уже установлено
Курьер украинской службы доставки Glovo в Киеве угрожает молодым девушкам убийством и изнасилованием.
Своей историей поделилась пользовательница Instagram под никнеймом "xenaex", которой начали приходить угрозы от этого человека.
"После моего отказа в знакомстве с курьером Глово, он начал звонить и писать мне в разные мессенджеры угрожая изнасилованием и убийством, стал сталкерить меня в социальных сетях и пишет одинаковые угрозы из разных аккаунтов в телеграме", — написала она.
Она добавила, что она не первая, кому приходят угрозы от этого человека, поскольку слышала подобные истории от других клиенток службы доставки.
Девушка отметила, что уже обратилась в компанию и в полицию, правоохранители в свою очередь после проверки телефона рассказали, что молодого человека зовут Олег Кушка.
"Чтобы ускорить процесс его поисков, решила написать этот пост и попросить девушек никогда не "заминать" такие ситуации", — добавила она.
В Glovo уже дали свой комментарий по этому поводу, отметив, что курьер был заблокирован.
Как сообщалось ранее, накануне на всю страну прогремел скандал с пьяными вечеринками, во время которых парни накачивали девушек алкоголем, а затем издевались над ними на камеру.