Мужчины не стало еще в конце июня

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Актер Иван Кушнерук, известный по роли Сергея в российском сериале "Мухтар. Новый след", умер в возрасте 34 лет. Артист не дожил всего неделю до своего 35-летия.

О смерти Кушнерука пишут росСМИ ссылаясь на заявление белорусского режиссера-хореографа Сергея Землянского в Instagram. По его словам, актер скончался еще 27 июня. Причина смерти пока не раскрывается.

Иван Кушнерук родился в Беларуси. Он окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств, после чего служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. В 2020 году актер покинул труппу.

Иван Кушнерук

Помимо театра, Кушнерук активно снимался в кино и сериалах. Наибольшую популярность ему принесла роль Сергея в детективном сериале российского производства "Мухтар. Новый след".

Что Иван Кушнерук говорил о войну в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году актер не публиковал заявлений в поддержку Украины, не осуждал российского диктатора Путина и не комментировал войну в своих социальных сетях. Кушнерук замалчивал агрессию Кремля в отношении мирных граждан Украины.

Ранее сообщалось, что у известного российского певца Добрынина отказали ноги. Также "Телеграф" писал, что актер-путинист Эдуард Радзюкевич находится на грани инвалидности.