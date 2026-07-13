Звезда "Мухтара" умер в 34 года. Актер не замечал войну в Украине
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Мужчины не стало еще в конце июня
Актер Иван Кушнерук, известный по роли Сергея в российском сериале "Мухтар. Новый след", умер в возрасте 34 лет. Артист не дожил всего неделю до своего 35-летия.
О смерти Кушнерука пишут росСМИ ссылаясь на заявление белорусского режиссера-хореографа Сергея Землянского в Instagram. По его словам, актер скончался еще 27 июня. Причина смерти пока не раскрывается.
Иван Кушнерук родился в Беларуси. Он окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств, после чего служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. В 2020 году актер покинул труппу.
Помимо театра, Кушнерук активно снимался в кино и сериалах. Наибольшую популярность ему принесла роль Сергея в детективном сериале российского производства "Мухтар. Новый след".
Что Иван Кушнерук говорил о войну в Украине
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году актер не публиковал заявлений в поддержку Украины, не осуждал российского диктатора Путина и не комментировал войну в своих социальных сетях. Кушнерук замалчивал агрессию Кремля в отношении мирных граждан Украины.
Ранее сообщалось, что у известного российского певца Добрынина отказали ноги. Также "Телеграф" писал, что актер-путинист Эдуард Радзюкевич находится на грани инвалидности.