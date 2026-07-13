Потерял орден от Путина и снялся с Зеленским. Куда пропал Владимир Горянский и что говорит о войне

Звезда "Слуги народа" ранее резко высказался о россиянах

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Украинский актер Владимир Горянский, которого зрители знают по сериалам "День рождения Буржуя", "Слуга народа", "Последний москаль" и десяткам других проектов, уже много лет остается одним из самых узнаваемых артистов страны. Однако одна деталь его биографии до сих пор вызывает повышенный интерес — в 2004 году он получил российский "Орден Дружбы" лично от Путина.

После начала полномасштабной войны Горянский не раз объяснял свое отношение к той награде и открыто высказался о России. "Телеграф" рассказывает, где сейчас 67-летний артист.

Владимир Горянский родился 24 февраля 1959 года в Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области. После окончания Днепропетровского театрального училища он продолжил обучение в Киевском государственном университете театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. С конца 1980-х годов активно снимается в кино и играет на театральной сцене.

Владимир Горянский в молодости

Настоящую популярность Горянскому принес сериал "День рождения Буржуя". Позже его фильмография пополнилась такими известными проектами, как "Железная сотня", "Сувенир из Одессы", "Копы на работе", "Последний москаль" и "Слуга народа", где он работал вместе с Владимиром Зеленским.

За несколько дней до полномасштабного вторжения России актер вместе с супругой Еленой отправился на Кипр к друзьям, чтобы отметить день рождения. Однако праздник оказался омрачен началом войны. Некоторое время семья оставалась за границей, но уже в конце марта 2022 года приняла решение вернуться в Украину. Вскоре Горянский вновь вышел на сцену, участвуя в благотворительных спектаклях.

Мы уже в конце марта 2022 года отправились на гастроли. У нас была задача психологически поддерживать людей. Мы играем комедии, и люди за это благодарят, им нужно вырваться, отвлечься... Настроение зала — оптимизм. Мы поняли, что делаем правильно дело Владимир Горянский

Горянский с женой Еленой. Фото: instagram.com/goryansky1

Орден от Путина

В 2004 году Горянский был удостоен "Ордена Дружбы" за вклад в развитие искусства и укрепление российско-украинских культурных связей и получил награду лично из рук Путина в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге. После начала войны актер заявил, что не хочет возвращаться к этой теме, подчеркнув, что награда была получена "в другое время".

Я вас прошу, давайте не будем об этом. Это старая история, которая была в другое время. Не хочу об этом говорить. Это другая страна была, тебя там, в России, знают и просто вручают этот орден. Как-то так получилось. Не хочу это вспоминать. Какая дружба?! Я не знаю, где она Владимир Горянский

По его словам, российские коллеги пытались извиняться перед ним после вторжения, однако он ответил, что такие извинения уже ничего не меняют. Артист также признался, что никогда не сможет простить России совершенные преступления против Украины.

Горянский рассказывал и о трагической судьбе своего друга-волонтера, который попал в российский плен. По словам актера, оккупанты жестоко издевались над ним, после чего мужчину удалось спасти и отправить на лечение в Германию.

Его с отрубленными конечностями выбросили в лес, чудом удалось найти. У него было обморожение, он выжил. Обычный волонтер, гражданский, не военный. Оккупанты просто издевались над ним. Это страшные вещи. Какие-то животные инстинкты, с этими людьми что-то происходит, когда они получают власть над человеком Владимир Горянский

Отдельно актер высказывался и о Зеленском, с которым работал на съемках "Слуги народа". Горянский отметил, что он всегда отличался высокой требовательностью, ответственностью и полной отдачей работе. По мнению артиста, именно эти качества помогают Зеленскому справляться с огромной ответственностью во время войны.

Он человек с юмором, всегда в настроении. У меня самые хорошие впечатления о нем и о его супруге Елене. Он сейчас лидер международного масштаба и эту марку держит серьезно. Я ему не завидую, на нем сейчас лежит такая ответственность, которую не каждый может вынести, но я вижу, что он сильный человек, целеустремленный Владимир Горянский

Зеленский и Горянский в касте "Слуги народа"

Сегодня Горянский продолжает жить и работать в Украине. Он снимается в кино, играет в театре, гастролирует по стране и выступает за рубежом вместе с украинскими артистами.

Ранее мы писали, где сейчас актер Виктор Сарайкин. Он тоже снимался с Зеленским, но сам родился в России.