Загубив орден від Путіна і знявся із Зеленським. Куди зник Володимир Горянський і що каже про війну

Зірка "Слуги народу" раніше різко висловилася про росіян

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Український актор Володимир Горянський, якого глядачі знають за серіалами "День народження Буржуя", "Слуга народу", "Останній москаль" та десятками інших проєктів, уже багато років залишається одним із найвідоміших артистів країни. Однак одна деталь його біографії досі викликає підвищений інтерес — 2004 року він отримав російський "Орден Дружби" особисто від Путіна.

Після початку повномасштабної війни Горянський неодноразово пояснював своє ставлення до тієї нагороди і відкрито висловився про Росію. "Телеграф" розповідає, де зараз 67-річний артист.

Володимир Горянський народився 24 лютого 1959 року у Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області. Після закінчення Дніпропетровського театрального училища він продовжив навчання у Київському державному університеті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. З кінця 1980-х років активно знімається у кіно та грає на театральній сцені.

Володимир Горянський у молодості

Справжню популярність Горянському приніс серіал "День народження Буржуя". Пізніше його фільмографія поповнилася такими відомими проєктами, як "Залізна сотня", "Сувенір з Одеси", "Копи на роботі", "Останній москаль" та "Слуга народу", де він працював разом із Володимиром Зеленським.

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії актор разом із дружиною Оленою вирушив на Кіпр до друзів, щоб відзначити день народження. Однак свято виявилося затьмарене початком війни. Якийсь час сім’я залишалася за кордоном, але вже наприкінці березня 2022 року ухвалила рішення повернутися в Україну. Незабаром Горянський знову вийшов на сцену, беручи участь у благодійних спектаклях.

Ми вже наприкінці березня 2022 року вирушили на гастролі. Ми мали завдання психологічно підтримувати людей. Ми граємо комедії, і люди за це дякують, їм потрібно вирватися, відволіктися... Настрій зали – оптимізм. Ми зрозуміли, що робимо правильно справу Володимир Горянський

Горянський із дружиною Оленою. Фото: instagram.com/goryansky1

Орден від Путіна

У 2004 році Горянський був відзначений "Орденом Дружби" за внесок у розвиток мистецтва та зміцнення російсько-українських культурних зв’язків та отримав нагороду особисто з рук Путіна у Маріїнському палаці у Санкт-Петербурзі. Після початку війни актор заявив, що не хоче повертатися до цієї теми, наголосивши, що нагорода була отримана "в інший час".

Я прошу вас, давайте не будемо про це. Це стара історія, яка була в інший час. Не хочу про це говорити. Це інша країна була, тебе там, у Росії, знають та просто вручають цей орден. Якось так вийшло. Не хочу це згадувати. Яка дружба? Я не знаю, де вона Володимир Горянський

За його словами, російські колеги намагалися просити вибачення перед ним після вторгнення, проте він відповів, що такі вибачення вже нічого не змінюють. Артист також зізнався, що ніколи не зможе пробачити Росії скоєні злочини проти України.

Горянський розповідав і про трагічну долю свого друга-волонтера, який потрапив до російського полону. За словами актора, окупанти жорстоко знущалися з нього, після чого чоловіка вдалося врятувати і відправити на лікування до Німеччини.

Його з відрубаними кінцівками викинули до лісу, дивом вдалося знайти. Він мав обмороження, він вижив. Звичайний волонтер, цивільний, не військовий. Окупанти просто знущалися з нього. Це жахливі речі. Якісь тваринні інстинкти, з цими людьми щось відбувається, коли вони здобувають владу над людиною Володимир Горянський

Окремо актор висловлювався і про Зеленського, з яким працював на зйомках "Слуги народу". Горянський зазначив, що він завжди відрізнявся високою вимогливістю, відповідальністю та повною віддачею у роботі. На думку артиста, саме ці якості допомагають Зеленському впоратися з величезною відповідальністю під час війни.

Він людина з гумором, завжди у настрої. У мене найкращі враження про нього та його дружину Олену. Він зараз лідер міжнародного масштабу, і цю марку тримає серйозно. Я йому не заздрю, на ньому зараз лежить така відповідальність, яку не кожен може винести, але я бачу, що він сильна людина, цілеспрямована Володимир Горянський

Зеленський та Горянський у касті "Слуги народу"

Сьогодні Горянський продовжує жити та працювати в Україні. Він знімається у кіно, грає у театрі, гастролює країною та виступає за кордоном разом з українськими артистами.

Раніше ми писали, де зараз актор Віктор Сарайкін. Він теж знімався із Зеленським, але сам народився в Росії.