Зірка "Мухтара" помер у 34 роки. Актор не помічав війну в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 545
Чоловіка не стало ще наприкінці червня
Актор Іван Кушнерук, відомий за роллю Сергія в російському серіалі "Мухтар. Новий слід", помер у віці 34 років. Артист не дожив лише тиждень до свого 35-річчя.
Про смерть Кушнерука пишуть росЗМІ з посиланням на заяву білоруського режисера-хореографа Сергія Землянського в Instagram. За його словами, актор помер ще 27 червня. Причина смерті поки що не розкривається.
Іван Кушнерук народився у Білорусі. Він закінчив театральний факультет Білоруської державної академії мистецтв, після чого служив у Національному академічному театрі імені Янки Купали. 2020 року актор покинув трупу.
Крім театру, Кушнерук активно знімався у кіно та серіалах. Найбільшу популярність йому принесла роль Сергія у детективному серіалі російського виробництва "Мухтар. Новий слід".
Що Іван Кушнерук говорив про війну в Україні
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році актор не публікував заяв на підтримку України, не засуджував російського диктатора Путіна та не коментував війну у своїх соціальних мережах. Кушнерук замовчував агресію Кремля щодо мирних громадян України.
Раніше повідомлялося, що у відомого російського співака Добриніна відмовили ноги. Також "Телеграф" писав, що актор-путініст Едуард Радзюкевич перебуває на межі інвалідності.