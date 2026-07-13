Зірка "Мухтара" помер у 34 роки. Актор не помічав війну в Україні

Чоловіка не стало ще наприкінці червня

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Актор Іван Кушнерук, відомий за роллю Сергія в російському серіалі "Мухтар. Новий слід", помер у віці 34 років. Артист не дожив лише тиждень до свого 35-річчя.

Про смерть Кушнерука пишуть росЗМІ з посиланням на заяву білоруського режисера-хореографа Сергія Землянського в Instagram. За його словами, актор помер ще 27 червня. Причина смерті поки що не розкривається.

Іван Кушнерук народився у Білорусі. Він закінчив театральний факультет Білоруської державної академії мистецтв, після чого служив у Національному академічному театрі імені Янки Купали. 2020 року актор покинув трупу.

Іван Кушнерук

Крім театру, Кушнерук активно знімався у кіно та серіалах. Найбільшу популярність йому принесла роль Сергія у детективному серіалі російського виробництва "Мухтар. Новий слід".

Що Іван Кушнерук говорив про війну в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році актор не публікував заяв на підтримку України, не засуджував російського диктатора Путіна та не коментував війну у своїх соціальних мережах. Кушнерук замовчував агресію Кремля щодо мирних громадян України.

Раніше повідомлялося, що у відомого російського співака Добриніна відмовили ноги. Також "Телеграф" писав, що актор-путініст Едуард Радзюкевич перебуває на межі інвалідності.