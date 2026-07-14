Сбежала из Украины и "прикрывала" мужа: что известно о жене "Киевстонера" Алине

Пара имеет общего сына

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После того, как российские пропагандистские СМИ распространили обвинения в адрес украинского рэпера Kyivstoner (Альберта Васильева), внимание приковано не только к самому артисту, но и к его ближайшему окружению. Пока музыкант иронически отреагировал на заявления ФСБ, кратко прокомментировав их в искос слова: "что, на**й?", многих заинтересовало, кто поддерживает его вне публичной жизни.

Телеграф собрал все, что известно о жене рэпера Алину, которая вместе с мужем воспитывает маленького сына и в последние годы живет за границей.

Кто такая Алина – жена Kyivstoner

Алина не принадлежит к украинскому шоубизнесу и ведет гораздо менее публичный образ жизни, чем ее муж. Она активно развивает свой блог в соцсетях, где делится буднями семьи, материнством, путешествиями и личными мыслями.

Kyivstoner с женой Алиной. Фото: instagram.com/alishaaa_aa

Об их отношениях стало известно несколько лет назад. Впоследствии пара официально оформила брак, а в 2024 году у них родился сын. После появления ребенка супруги стали гораздо чаще рассказывать о семейной жизни, хотя лицо мальчика длительное время не показывало.

Kyivstoner с сыном. Фото: соцсети

Почему они переехали в Словакию

После начала полномасштабной войны семья некоторое время жила в США, однако позже решила перебраться в Европу. В совместных интервью и подкастах супруги объясняли, что выбрали Словакию из-за более спокойного ритма жизни и желания быть ближе к Украине.

Kyivstoner с женой Алиной. Фото: instagram.com/alishaaa_aa

Сейчас они живут вблизи Братиславы. По словам Альберта, это компромисс между безопасностью для семьи и возможностью быстро приезжать в Украину или гастролировать по Европе.

Алина участвует в создании контента, снимается в видео мужа и сопровождает его во время отдельных рабочих поездок.

Жена Kyivstoner. Фото: instagram.com/alishaaa_aa

Относительно того, как Kyivstoner выехал из Украины во время полномасштабного вторжения, в интервью Анне Олицкой Алина рассказывала, что на границе пограничники пытались выяснить, есть ли у рэппера украинское гражданство. По ее словам, Альберт уехал законно по американскому паспорту, ведь не является гражданином Украины.

Алина также объясняла, что ее муж не реагирует на критику из-за выезда за границу. Она утверждала, что рэпер финансово поддерживает украинских военных, пострадавших от войны детей и другие гуманитарные инициативы, однако принципиально не афиширует благотворительность в соцсетях. По словам жены артиста, Kyivstoner скучает по Украине и хотел бы вернуться, когда это станет безопасно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас рэпер Kyivstoner и что он говорил о войне. За него взялись в РФ.