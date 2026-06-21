Как выглядит бывший тесть беглого Потапа? Ирина Горовая показала отца (фото)

Бывшая жена Потапа выросла в интеллигентной семье

Украинский продюсер и бывшая жена беглого рэпера Алексея Потапенко Ирина Горовая впервые за долгое время показала своего отца — Анатолия Ивановича Драгана.

Новый пост в Instagram она посвятила важному семейному празднику — Дню отца, который отмечается 21 июня во многих странах мира. В публикации Ирина Горовая опубликовала совместное фото с отцом и оставила теплое поздравление:

"Папуль, ты мой пример, мое вдохновение, сила и разум! Спасибо за шахматы, математику, поддержку и огромную любовь. С Днем отца", — написала она в соцсети.

Из открытых источников известно, что Анатолий Драган — ученый-биолог. Он работал на биологическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а позже продолжил научную и преподавательскую деятельность в США. Там он сотрудничал с Мэрилендским университетом и Университетом Джонса Хопкинса. Мама продюсера, Ольга Михайловна Драган, работала в государственных структурах Украины, включая Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

У Ирины есть и младший брат Вадим, который с 15 лет учился в США. Сейчас он работает в штаб-квартире Amazon в Сиэтле, где занимается разработками в области искусственного интеллекта.

Ирина Горовая с родителями. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, что у Ирины Горовой есть старшая дочь Наталья. А в браке с Потапом она родила сына Андрея, который сейчас учится за границей.