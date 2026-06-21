Як виглядає колишній тесть Потапа? Ірина Горова показала батька (фото)

Колишня дружина Потапа виросла в інтелігентній родині

Українська продюсерка і колишня дружина репера-втікача Олексія Потапенка Ірина Горова вперше за довгий час показала свого батька — Анатолія Івановича Драгана.

Новий пост в Instagram вона присвятила важливому сімейному святу — Дню батька, яке відзначається 21 червня у багатьох країнах світу. У публікації Ірина Горова опублікувала спільне фото з батьком та залишила тепле привітання:

"Папуль, ти мій приклад, моє натхнення, сила і розум! Дякую за шахи, математику, підтримку і величезну любов. З днем батька", — написала вона у соцмережі.

З відкритих джерел відомо, що Анатолій Драган – вчений-біолог. Він працював на біологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а пізніше продовжив наукову та викладацьку діяльність у США. Там він співпрацював із Мерилендським університетом та Університетом Джонса Гопкінса. Мама продюсерки, Ольга Михайлівна Драган, працювала у державних структурах України, включаючи Комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Ірина має й молодшого брата Вадима, який з 15 років навчався у США. Зараз він працює у штаб-квартирі Amazon у Сіетлі, де займається розробками у галузі штучного інтелекту.

Ірина Горова із батьками. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, що Ірина Горова має старшу дочку Наталю. А у шлюбі з Потапом вона народила сина Андрія, який зараз навчається за кордоном.