Як виглядає колишній тесть Потапа? Ірина Горова показала батька (фото)
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Колишня дружина Потапа виросла в інтелігентній родині
Українська продюсерка і колишня дружина репера-втікача Олексія Потапенка Ірина Горова вперше за довгий час показала свого батька — Анатолія Івановича Драгана.
Новий пост в Instagram вона присвятила важливому сімейному святу — Дню батька, яке відзначається 21 червня у багатьох країнах світу. У публікації Ірина Горова опублікувала спільне фото з батьком та залишила тепле привітання:
"Папуль, ти мій приклад, моє натхнення, сила і розум! Дякую за шахи, математику, підтримку і величезну любов. З днем батька", — написала вона у соцмережі.
З відкритих джерел відомо, що Анатолій Драган – вчений-біолог. Він працював на біологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а пізніше продовжив наукову та викладацьку діяльність у США. Там він співпрацював із Мерилендським університетом та Університетом Джонса Гопкінса. Мама продюсерки, Ольга Михайлівна Драган, працювала у державних структурах України, включаючи Комісію з цінних паперів та фондового ринку.
Ірина має й молодшого брата Вадима, який з 15 років навчався у США. Зараз він працює у штаб-квартирі Amazon у Сіетлі, де займається розробками у галузі штучного інтелекту.
Нагадаємо, що Ірина Горова має старшу дочку Наталю. А у шлюбі з Потапом вона народила сина Андрія, який зараз навчається за кордоном.