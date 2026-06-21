Алан Бадоєв показав свою дорослу дочку від ведучої, яка мовчить про війну (фото)

21-річна дівчина не мешкає в Україні

Український кліпмейкер Алан Бадоєв 21 червня, у День батька, поділився з шанувальниками рідкісними сімейними знімками зі своєю єдиною дочкою Лолітою, яка з'явилася у шлюбі з мовчункою Жанною Бадоєвою.

У публікації Instagram Бадоєв зібрав кадри, зроблені у різний час. На них 21-річна Лоліта позує не лише одна. Окрему увагу привертають знімки, на яких її зображено зі своїм братом Борисом — сином Жанни Бадоєвої від першого шлюбу з бізнесменом Ігорем Кураченком.

Лоліта Бадоєва. Фото: instagram.com/alanbadoev

Лоліта разом із старшим братом Борисом. Фото: instagram.com/alanbadoev

Родина зараз живе в Італії разом із матір’ю Лоліти та її чоловіком — італійським бізнесменом львівського походження Василем Мельничіним. Попри відстань, Алан періодично ділиться рідкісними моментами із життя доньки.

Свіжу публікацію режисер підписав коротко та емоційно: "Найщасливіший батя — це я!".

За словами Бадоєва, Лоліта поки що не визначилася з майбутньою професією, проте вже проявляє інтерес до режисури та творчої сфери. Сам режисер також зазначає, що підтримує її вибір та прагнення.

Нагадаємо, Жанна Бадоєва здобула широку популярність як ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" і працювала на українському телебаченні. Після повномасштабного вторгнення ведуча вирішила розважати російську аудиторію.

Жанна Бадоєва з дочкою Лолітою. Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

В останні роки Бадоєва мешкає в Італії і мовчить про російсько-українську війну. У 2023 році вона була включена до списку санкцій РНБО України разом з Кіркоровим, Лолітою Мілявською, Ларисою Доліною та іншими путіністами.