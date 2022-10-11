Жанна Бадоєва, яка мовчить про війну, продовжує працювати на росіян: "Гроші гребе" (фото)

Колишня зірка шоу "Орел і решка" продалася головному пропагандистському каналу

Колись улюблениця українців, телеведуча популярного шоу "Орел і решка" Жанна Бадоєва, попри обстріл росіян її рідного Києва, продовжує замовчувати про війну. Зрадниця ніяк не відреагувала на те, що сталося у понеділок, 10 жовтня. А тепер ще стало відомо, що її програма "Життя інших" (рос. "Жизнь других") повертається на Перший канал — один із головних пропагандистських каналів рф.

Про це стало відомо з поста в Інстаграмі Бадоєвої, а також російських Telegram-каналів. Тобто, поки українців, завдяки яким вона набула широкої популярності, вбивають російські окупанти, телеведуча спокійно розважає росіян.

Жанна Бадоєва продалася головному пропагандистському каналу росії

Цікаво, що самі росіяни в коментарях до посту Бадоєвої пишуть, що ведуча "гребе гроші в росії", при цьому вона не потрапила до списку заборонених в Україні артистів.

Нагадаємо, що ще в січні Бадоєва знялася в російській новорічній передачі разом з артистами-путіністами. "Вже три роки ми зустрічаємося з вами у Новий рік в ефірі Першого", — наголосила тоді телеведуча.

А ось її колишній чоловік, український кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв після подій 24 лютого відразу заявив, що більше ніколи не погодиться співпрацювати з росіянами. "Моя позиція проста і ясна. Для мене зараз не існує можливості дивитися у бік росії. Ні, ні і ні", — чітко заявив чоловік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні український режисер Алан Бадоєв повідомив про смерть матері.